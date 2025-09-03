Polițistul dirija traficul pe DN 39, în Eforie

Totul s-a întâmplat duminică, 31 august 2025, în jurul orei 12.00, într-un sens giratoriu din Eforie, județul Constanța. Circulația era dirijată de un polițist, având în vedere fluxul uriaș de mașini de pe DN 39.

La un moment dat, agentul i-a făcut semn șoferului din Arad să oprească în sensul giratoriu, chiar dacă avea prioritate, pentru a permite mașinilor care veneau din celălalt sens să treacă. Șoferul nu a înțeles gestul polițistului și a accelerat, moment în care l-a lovit pe agent.

Ce spune Poliția din Constanța

„Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public, privind un incident care ar fi avut loc între un conducător auto și un polițist din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră, Compartimentul de Relații Publice al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța este abilitat să comunice următoarele:

Din primele verificări efectuate a rezultat că, la data de 31 august a.c., în jurul orei 12.00, pe D.N. 39 un conducător auto nu ar fi respectat indicațiile polițistului rutier aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, care efectua activități de dirijare a traficului.

Astfel, șoferul nu ar fi oprit autoturismul la semnalele polițistului, punând în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic și a polițistului, pe care l-a acroșat în zona membrelor inferioare.

Reacția MAE, după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au stat lângă Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China
Recomandări
Reacția MAE, după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au stat lângă Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China

Ulterior, șoferul a apelat numărul de urgență 112, afirmând că agentul de poliție se află sub influența băuturilor alcoolice.

La fața locului s-a deplasat de urgență un ofițer din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră.

Atât agentul de poliție, cât și șoferul au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, față de conducătorul auto urmând a fi luate măsuri legale pentru apelarea nejustificată a numărului de urgență 112.

În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Potrivit O.U.G 195/2002, conducătorul auto a fost sancționat contravențional pentru nerespectarea semnalelor polițistului, fiind luată măsura suspendării dreptului de a conduce pe o perioadă de 30 de zile”, se arată într-un comunicat al Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța.

Cum se apără șoferul, patron de cafenea în Arad

De cealaltă parte, șoferul din Arad a povestit pentru Observator că a crezut, inițial, că se află la „Camera Ascunsă”.

„Am avut parte de un eveniment în afara oricăror norme de a vă putea prezenta în cuvinte. Prima impresie a fost că am participat la camera ascunsă, din greşeală. Am fost, din păcate, un membru sau o victimă a unui abuz în serviciu flagrant făcut de un agent de poliţie, lovindu mă, îmbrâncindu mă, luându mă de tricou, dezchizându-mi maşina, ca să-i predau cu uşa deschisă documentele. Eu respectând comenzile dumnealui, cel puţin cele pe care le am înţeles”, a declarat bărbatul pentru observatornews.ro, site-ul de știri al jurnalului Observator de la televiziunea Antena 1.

Cum ocolesc producătorii auto chinezi tarifele la mașini electrice în Uniunea Europeană, inclusiv în România: importă hibride
Recomandări
Cum ocolesc producătorii auto chinezi tarifele la mașini electrice în Uniunea Europeană, inclusiv în România: importă hibride

Ce spune Codul Rutier din România

Conform Codului Rutier din România, indicatiile polițistului rutier trebuie respectate obligatoriu de toți participanții la trafic.

Refuzul de a respecta semnalele, indicațiile sau dispozițiile polițistului rutier constituie contravenție și se sancționează cu amenzi și, în anumite situații, cu suspendarea permisului de conducere.

Amenzile pentru nerespectarea indicațiilor polițistului variază în funcție de gravitatea faptei, în general fiind încadrate la clasa a II-a sau a III-a de sancțiuni, iar în cazuri mai grave poate fi aplicată și suspendarea permisului pentru 30 sau 60 de zile. Totodată, nerespectarea indicațiilor polițistului poate atrage și puncte de penalizare în cazierul rutier.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cum ocolesc producătorii auto chinezi tarifele la mașini electrice în Uniunea Europeană, inclusiv în România: importă hibride
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
E oficial! Toți părinții trebuie să știe! Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat clar data la care începe școala
Unica.ro
E oficial! Toți părinții trebuie să știe! Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat clar data la care începe școala
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
Elle.ro
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
gsp
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu și-a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea. Ce spun apropiații
GSP.RO
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu și-a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea. Ce spun apropiații
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
GSP.RO
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
Parteneri
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Libertateapentrufemei.ro
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Avantaje.ro
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Sumele împrumutate prin camătă vor fi confiscate din nou împreună cu dobânzile: „Pleci fără bani la pușcărie”
Știri România 13:00
Sumele împrumutate prin camătă vor fi confiscate din nou împreună cu dobânzile: „Pleci fără bani la pușcărie”
Cristian Tudor Popescu spune de ce s-au dus Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la „balul dictatorilor” de la Beijing: „Să-i ia fața lui Dumnezeilă”
Știri România 12:27
Cristian Tudor Popescu spune de ce s-au dus Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la „balul dictatorilor” de la Beijing: „Să-i ia fața lui Dumnezeilă”
Parteneri
COVID-19 revine în forță la început de an școlar: „Avem o creștere de peste 80% pe săptămână”. Simptome neobișnuite la copii
Adevarul.ro
COVID-19 revine în forță la început de an școlar: „Avem o creștere de peste 80% pe săptămână”. Simptome neobișnuite la copii
Câți bani a primit Vladislav Blănuță la semnătură de la Dinamo Kiev și suma colosală pe care o va încasa în cei 5 ani de contract. Exclusiv
Fanatik.ro
Câți bani a primit Vladislav Blănuță la semnătură de la Dinamo Kiev și suma colosală pe care o va încasa în cei 5 ani de contract. Exclusiv
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

Finala Insula Iubirii, 3 septembrie 2025 - toate evenimentele din emisiune
Stiri Mondene 12:41
Finala Insula Iubirii, 3 septembrie 2025 – toate evenimentele din emisiune
Reacția lui Bursucu după derapajul lui Tzancă Uraganu la podcastul lui. Decizia luată de vedetă
Stiri Mondene 12:30
Reacția lui Bursucu după derapajul lui Tzancă Uraganu la podcastul lui. Decizia luată de vedetă
Parteneri
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Elle.ro
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
Unica.ro
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a lăsat mască pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Viva.ro
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a lăsat mască pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Parteneri
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
TVMania.ro
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
"Din plin i-a luat!" Trei tineri muncitori uciși pe loc de o cisternă când făceau marcaje pe A1, la Boița
ObservatorNews.ro
"Din plin i-a luat!" Trei tineri muncitori uciși pe loc de o cisternă când făceau marcaje pe A1, la Boița
Parteneri
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
GSP.ro
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
Andrei Burcă a numit dezavantajul vieții în China: „Încerc, dar e mai greu” » Cum arată orașul unde evoluează: e aproape cât Bucureștiul
GSP.ro
Andrei Burcă a numit dezavantajul vieții în China: „Încerc, dar e mai greu” » Cum arată orașul unde evoluează: e aproape cât Bucureștiul
Parteneri
„Atacul rusesc” asupra avionului Ursulei von der Leyen, poveste de presă?
Mediafax.ro
„Atacul rusesc” asupra avionului Ursulei von der Leyen, poveste de presă?
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
StirileKanalD.ro
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Wowbiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
StirileKanalD.ro
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
Când vor fi virate pensiile pe card în luna septembrie 2025
KanalD.ro
Când vor fi virate pensiile pe card în luna septembrie 2025

Politic

Eurobarometru. Tendință ușoară de creștere a euroscepticismului în România. Beneficiile economice ale UE, cele mai apreciate
Analiză
Politică 10:08
Eurobarometru. Tendință ușoară de creștere a euroscepticismului în România. Beneficiile economice ale UE, cele mai apreciate
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la Beijing, lângă dictatorii Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un
Politică 09:10
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la Beijing, lângă dictatorii Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
SIE angajează spioni, zugravi, șoferi și oameni care să te urmărească pe Facebook și Instagram. Zeci de posturi scoase la concurs
Fanatik.ro
SIE angajează spioni, zugravi, șoferi și oameni care să te urmărească pe Facebook și Instagram. Zeci de posturi scoase la concurs
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile