Polițistul dirija traficul pe DN 39, în Eforie

Totul s-a întâmplat duminică, 31 august 2025, în jurul orei 12.00, într-un sens giratoriu din Eforie, județul Constanța. Circulația era dirijată de un polițist, având în vedere fluxul uriaș de mașini de pe DN 39.

La un moment dat, agentul i-a făcut semn șoferului din Arad să oprească în sensul giratoriu, chiar dacă avea prioritate, pentru a permite mașinilor care veneau din celălalt sens să treacă. Șoferul nu a înțeles gestul polițistului și a accelerat, moment în care l-a lovit pe agent.

Ce spune Poliția din Constanța

„Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public, privind un incident care ar fi avut loc între un conducător auto și un polițist din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră, Compartimentul de Relații Publice al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța este abilitat să comunice următoarele:

Din primele verificări efectuate a rezultat că, la data de 31 august a.c., în jurul orei 12.00, pe D.N. 39 un conducător auto nu ar fi respectat indicațiile polițistului rutier aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, care efectua activități de dirijare a traficului.

Astfel, șoferul nu ar fi oprit autoturismul la semnalele polițistului, punând în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic și a polițistului, pe care l-a acroșat în zona membrelor inferioare.

Ulterior, șoferul a apelat numărul de urgență 112, afirmând că agentul de poliție se află sub influența băuturilor alcoolice.

La fața locului s-a deplasat de urgență un ofițer din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră.

Atât agentul de poliție, cât și șoferul au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, față de conducătorul auto urmând a fi luate măsuri legale pentru apelarea nejustificată a numărului de urgență 112.

În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Potrivit O.U.G 195/2002, conducătorul auto a fost sancționat contravențional pentru nerespectarea semnalelor polițistului, fiind luată măsura suspendării dreptului de a conduce pe o perioadă de 30 de zile”, se arată într-un comunicat al Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța.

Cum se apără șoferul, patron de cafenea în Arad

De cealaltă parte, șoferul din Arad a povestit pentru Observator că a crezut, inițial, că se află la „Camera Ascunsă”.

„Am avut parte de un eveniment în afara oricăror norme de a vă putea prezenta în cuvinte. Prima impresie a fost că am participat la camera ascunsă, din greşeală. Am fost, din păcate, un membru sau o victimă a unui abuz în serviciu flagrant făcut de un agent de poliţie, lovindu mă, îmbrâncindu mă, luându mă de tricou, dezchizându-mi maşina, ca să-i predau cu uşa deschisă documentele. Eu respectând comenzile dumnealui, cel puţin cele pe care le am înţeles”, a declarat bărbatul pentru observatornews.ro, site-ul de știri al jurnalului Observator de la televiziunea Antena 1.

Ce spune Codul Rutier din România

Conform Codului Rutier din România, indicatiile polițistului rutier trebuie respectate obligatoriu de toți participanții la trafic.

Refuzul de a respecta semnalele, indicațiile sau dispozițiile polițistului rutier constituie contravenție și se sancționează cu amenzi și, în anumite situații, cu suspendarea permisului de conducere.

Amenzile pentru nerespectarea indicațiilor polițistului variază în funcție de gravitatea faptei, în general fiind încadrate la clasa a II-a sau a III-a de sancțiuni, iar în cazuri mai grave poate fi aplicată și suspendarea permisului pentru 30 sau 60 de zile. Totodată, nerespectarea indicațiilor polițistului poate atrage și puncte de penalizare în cazierul rutier.

