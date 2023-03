Patru americani, răpiți în Mexic, după ce au fost confundați cu traficanți de droguri haitieni

Anchetatorii cred că un cartel mexican i-a confundat, probabil, cu traficanți de droguri haitieni, a spus oficialul, adăugând că anchetatorii nu au identificat antecedente penale îngrijorătoare în istoricul americanilor.

Aceștia călătoriseră în orașul de frontieră Matamoros pentru proceduri medicale, a declarat oficialul după ce a consultat mai multe chitanțele găsite în vehicul.

Președintele mexican Andrés Manuel López Obrador a oferit o explicație similară.

„Informațiile pe care le avem sunt că au trecut granița pentru a cumpăra medicamente în Mexic, a avut loc o confruntare între grupuri și au fost reținuți”, a declarat președintele.

„Întregul guvern lucrează la asta”, a mai spus el.

Americanii dispăruți, care nu au fost identificați, au intrat vineri în Matamoros la bordul unei mașini albe cu numere de Carolina de Nord, a precizat FBI din San Antonio.

Mai multe videoclipuri care circulă pe rețelele de socializare par să arate momentul răpirii cetățenilor americani, care sunt târâți într-o camionetă albă.

Four Americans were shot at and kidnapped by cartel members in Matamoros, MX. Take a look at the kidnapping that occurred in BROAD DAYLIGHT on the US-Mexico border: pic.twitter.com/6SQLlGZtQ9