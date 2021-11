Potrivit reprezentanților ISU Vaslui, la fața locului au fost trimise patru echipaje de stingere, însă având în vedere că focul amenința și alte locuințe din jur, au fost trimise încă patru autospeciale de stingere. La sosirea echipajelor de intervenţie incendiul se manifesta cu violenţă la patru locuinţe şi exista posibilitatea de a se extinde la alte trei. Casele, construite în stil evreiesc, erau lipite unele de altele, fapt ce a favorizat extinderea rapidă a flăcărilor.

Patru familii au rămas fără locuință în prag de iarnă. Păgubiții susțin că incendiul ar fi fost provocat de un vecin, cunoscut cu probleme psihice.Acesta a făcut focul în mijlocul locuinței sale, iar apoi a fugit. Pompierii au fost informați inițial că bărbatul ar fi fost surprins în locuință, însă el nu a fost găsit.

Două femei au avut nevoie de asistenţă medicală după ce s-au speriat când şi-au văzut casele în flăcări.

”Noi când am ieşit afară din casă, ce am apucat să luăm, că avem o maşină în faţa uşii, şi am luat cheile, buteliile le-am scos şi n-am mai putut face nimic. Am intrat în panică. Un dezastru! Abia reparasem în primăvară!”, a declarat una dintre femeile păgubite. Femeia este văduvă, iar în primăvară s-a îmrumutat la bancă pentru a-și reabilita locuința. pentru a repara casa.

Vecinii bărbatului acuzat că ar fi provocat incendiu susțin că joi seara l-au auzit înjurând în curte și amenințând că va da foc. După câteva minute, flăcări uriașe ieșeau din locuința acestuia. Localnicii au încercat să intervină până la sosirea pompierilor, însă flăcările erau mult prea puternice.

Cele opt echipaje de pompieri au reuşit să lichideze incendiul în câteva ore.

