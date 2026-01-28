„Cerșetoarea blândă” a piețelor din Padova

Maria, o femeie cunoscută drept „cerșetoarea blândă” a piețelor din Padova, trăiește alături de sora și cei doi frați ai săi într-un cort improvizat în „Parcul Zidurilor și al Bastioanelor” din oraș, lângă zidurile din secolul al XVI-lea.

În pragul unei posibile evacuări, Maria cere ajutor: „Sper să nu ne alunge. Știm că nu avem voie să stăm acolo, dar dacă ne distrug din nou corturile, vom fi nevoiți să dormim în gară”, potrivit publicației Il Mattino di Padova.

Situația a atras atenția autorităților locale, care au anunțat planuri de evacuare a taberei improvizate. Aceasta nu ar fi prima intervenție de acest fel. Acum două luni, poliția a desființat corturile amplasate ilegal în aceeași zonă, în cadrul unei operațiuni de curățare.

Serviciile sociale din Italia au confirmat că familia Mariei a mai beneficiat de asistență în trecut.

Trăiesc de 26 de ani pe străzile din Italia

Maria a povestit pentru publicația citată că a venit din România în urmă cu 26 de ani, iar, de atunci, ea și familia sa au trăit în mare parte pe străzi.

„Trăim toți patru din pomană, nu am furat niciodată. Facem tot ce putem ca să ne descurcăm, iar ce ne rămâne trimitem în România, unde sunt copiii noștri”, a explicat ea.

În ciuda greutăților, Maria a subliniat că familia ei nu este de acord cu ocuparea ilegală a locuințelor: „Ne-ar plăcea să avem o casă a noastră, dar nu suntem de acord cu cei care ocupă casele abuziv”.

Maria a povestit, de asemenea, că mama ei, rămasă în România în grija nepoților, a suferit o amputare din cauza diabetului: „Acolo este foarte greu, suntem oameni săraci, iar aceasta este cea mai bună șansă pentru a le oferi copiilor noștri un viitor”.

