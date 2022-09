Kelly a început atacul, despre a cărui motivație nu au fost oferite încă informații, în faţa casei sale, miercuri, 7 septembrie, în jurul orei 1.00, apoi s-a urcat în maşină cu două arme de foc şi a tras la întâmplare prin zone rezidenţiale din Memphis.

El fost reținut abia seara, în jurul orei 21.00, după ce forțele de poliție au blocat, practic, orașul cu 700.000 de locuitori și după o urmărire ca-n filme.

Anterior, Departamentul de Poliție din Memphis le ceruse oamenilor să rămână în casă, fiindcă suspectul era în libertate.

SUSPECT IS IN CUSTODY



Ezekiel D. Kelly



