Polițiștii au intervenit după ce trei români au fost reclamați de martori. La vederea oamenilor legii, doi dintre cei trei români au fugit, însă cel de-al treilea i-a atacat cu brutalitate pe poliţişti, scrie Libero Quotidiano.

„A trimis patru poliţişti la spital. Agenții au reușit să-l oprească după o lungă perioadă de timp, iar în luptă a fost rănit de român şi un profesor care se afla în același tren” a declarat Andrea Cecchini, secretarul general al sindicatului de poliție Celere.

„Ar fi trebuit să fie o acţiune a poliţiei în urma unui apel privind o estorcare, dar s-a transformat într-un masacru. Într-o clipă, trecem de la teama de tribunal la certitudinea spitalului”, a spus Andrea Cecchini.

Reprezentantul poliţiştilor acuză legislaţia care nu le permite poliţiştilor să reacţioneze ferm şi să folosească armele din dotare. „Cum să răspunzi celor care folosesc violenţa împotriva ta, reprezentant al forţelor de ordine? Cu siguranţă, cu forţă, cu forţa care ne-a fost recunoscută, dar pe care nu ni se permite să o folosim, cu justificarea apărării legitime. Trebuie să mulţumim politicii şi instituţiilor pentru că patru poliţişti au ajuns la spital”, a punctat Cecchini.

Poliţist italian, după bătaia cu un tânăr român: „Buzele sunt despicate”

„Sunt într-o formă cam proastă, buzele mele sunt despicate şi foarte umflate, după ce am primit un pumn în faţă, dar per total sunt destul de bine”, a declarat Emilio Maddaloni, unul dintre cei patru poliţişti care au ajuns în spital în urma bătăii încasate de la român, arată ADN Kronos.

Acesta susţine că se putea să fie şi mai rău şi dă exemplul unuia dintre colegi. „Unul dintre colegii mei a avut ghinion, având nevoie de cinci copci. Unul dintre cei trei băieţi români era într-adevăr pregătit din punct de vedere fizic. Un pachet de nervi, era greu să-l opreşti”, a povestit Emilio Maddaloni.

„Era ora 7.30 dimineaţa şi am intervenit la un caz de estorcare, raportat de o persoană în vârstă, dar am fost blocaţi de cei trei. Doi au fugit, iar al treilea a fost cel mai violent. După ce am fost loviţi de multe ori, am reuşit să-l apucăm de mâini şi picioare şi să-l blocăm. Noi nu folosim tehnicile poliţiei americane, nu avem în dotare pistoale cu electroşoc sau altceva”, a mai spus Maddaloni.

