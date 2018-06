În mai puțin de o lună, ambasadorul Paul Brummell va părăsi România, după patru ani de mandat care nu au trecut neobservați. Alături de Corona Britanică, în special prin vocea prințului Charles, a contribuit la promovarea imaginii țării noastre peste hotare. Diplomatul britanic a vizitat aproape toate regiunile țării, a gustat din mâncarea tradițională, a participat la dezvoltarea comunităților rurale. Proiectul România mea 100, un nou demers de promovare online, vine să încheie activitatea sa diplomatică în România.

Într-un interviu acordat cotidianului Libertatea, la sfârșitul anului trecut, Paul Brummell spunea că a fost o plăcere uriașă să călătorească prin România.

”A fost o uriașă plăcere să călătoresc prin România. Aveți o țară foarte frumoasă. Am început să vin în România înainte să-mi preiau mandatul. Am început în Iași, pentru că acela a fost locul unde am fost pentru studii, am făcut un curs la o școală foarte bună din Iași. A fost o experiență pozitivă, este un oraș minunat și un loc plăcut în care să înveți româna. Am fost în multe regiuni ale României. Diversitatea este uimitoare. Am avut ocazia să explorez frumusețea naturală și uimitoare a Deltei Dunării. Am fost acolo și am căutat legăturile Regatului Unit cu Delta, care sunt considerabile. Am fost în Sulina, unde a fost dezvelit un bust al inginerului englez Charles Augustus Hartley, cel care a ajutat la dezvoltarea navigabilității în Deltă. Am fost de multe ori și în Transilvania. Este o regiune foarte apropiată de inima prințului Charles, care iubește România și care apreciază peisajele, arhitectura tradițională, practicile agricole. Orice persoană care vizitează Transilvania va înțelege rapid de ce Prințul iubește acea regiune. Am fost și mai departe, în Maramureș, în nord. În vest, la Timișoara, mă voi duce din nou chiar săptămâna viitoare. Sunt geograf de profesie. Călătoriile îmi plac foarte mult și mă străduiesc să acopăr toate zonele”, spunea diplomatul.