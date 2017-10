Paul Stănescu, despre acuzațiile că ar fi vizat de un dosar penal: În viaţa mea nu am fost chemat de o instituţie a statului, nu știu despre ce vorbiți

Paul Stănescu, ministrul propus să preia portofoliul Dezvoltării Regionale, în locul lui Sevil Shhaideh, a comentat, vineri, informațiile că ar fi vizat de un dosar penal: În viaţa mea nu am fost chemat de o instituţie a statului, nu știu despre ce vorbiți, a spus Stănescu, la sediul PSD, după nominalizare. El a recunoscut, însă, că este foarte bun prieten cu Liviu Dragnea.

Întrebat despre dosarul penal in rem care vizează Consiliul Judeţean Olt, Paul Stănescu, care a fost opt ani preşedinte al acestui for, a spus: „În viaţa mea nu am fost chemat de o instituţie a statului, nu am dat cu subsemnatul, cum spun unii colegi ai mei. Nu ştiu despre ce vorbiţi”.

El a ținut să precizeze că este mândru de prietenia cu liderul social-democrat Liviu Dragnea. „Nu pot să neg că sunt prieten cu preşedintele Dragnea. Ne cunoaştem de foarte mulţi ani de zile. Cu cine sunt prieten, spun lucrul ăsta, deci, dacă vreţi, chiar sunt mândru de prietenia cu Liviu Dragnea”, a precizat Stănescu.

El a spus că este în relaţii „foarte bune” cu premierul Mihai Tudose. ”E colegul meu, foarte bune. Toţi colegii mei îmi sunt prieteni, dar cu domnul Dragnea, insist să spun, ne cunoaştem cred că dinainte de ’90”, a adăugat Stănescu.

PSD s-a reunit din nou în ședință, după maratonul de joi noaptea, când s-a decis remanierea guvernului, prin plecarea a trei miniștri, pentru a propune înlocuitorii.



Noile propuneri de ministri, decise in sedinta PSD, sunt: Paul Stănescu, la Dezvoltare Regionala, Marius Nica, la Fonduri Europene, si Felix Stroe, la Transporturi.