Dacă în luna decembrie au existat multe voci celebre care l-au susținut pe Călin Georgescu în mediul online, iată că acum susținătorii din showbiz ai lui George Simion nu sunt la fel de vocali, în timp ce vedetele care sunt de partea lui Nicușor Dan și-au arătat clar susținerea pentru primarul Capitalei la alegerile prezidențiale.

Tudor Chirilă, atac la George Simion

Printre cei care îl susțin pe Nicușor Dan se află și Tudor Chirilă, care recent a lansat un atac la George Simion, după ce a văzut un mesaj al acestuia pe rețelele de socializare.

„Atrag atenția contracandidatului meu să oprească tentativele de fraudă sau de creare a unui Maidan împotriva voinței poporului”, a scris George Simion pe Facebook, alături de hashtagurile: #democrație, #pace și #libertate.

Iar Tudor Chirilă i-a dat imediat replica: „Deci tu ai un partid în spate, ai observatori de la partid peste tot în secții, ai primit voturi de la PSD, recunoscut, pe față, ai pesediști în partid, ai peneliști în partid, ai dat țeapă unor români care și-au pus speranțele în casele tale, nu te prezinți la dezbateri ca să convingi oamenii să te voteze, filmezi jurnaliști pe ascuns și îl acuzi pe hobbitul ăla fără partid de fraudă? Eu cred că nici ai tăi nu pun botul la asta. Ce jos au ajuns și rușii ăștia, de la Ion Iliescu, la gluma asta…”!

Recomandări Cum văd oamenii de pe strada Viselor din Gulia, Dâmbovița, duelul dintre Nicușor Dan și George Simion: „Speranța ar fi să iasă președinte și să dea țara peste cap!” I VIDEO

Asta după ce în urmă cu mai puțin de două săptămâni artistul afirma clar că l-a votat pe Nicușor Dan în primul tur al alegerilor prezidențiale și că va face la fel și pe 18 mai 2025.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Artistul îl votează pe Nicușor Dan

Iată mai jos o parte din mesajul prin care Tudor Chirilă a spus că îl va vota pe Nicușor Dan în cel de-al doilea tur:

„Mă bucur că există două milioane de români care au gândit la fel ca mine și l-au trimis pe Nicușor Dan în turul doi. Sincer, cu o finală Simion-Antonescu sau Simion-Ponta, nu m-aș mai fi prezentat la vot. Ar fi fost pentru prima dată. Sau aș fi anulat buletinul. N-aveam niciun chef să votez între extremism și securism. Impostura și trecutul au pierdut.

Mă bucur că Nicușor Dan a câștigat în București și Cluj, două orașe importante care dau peste 30% din PIB-ul României. El a mai câștigat în America și Canada, în Australia și Moldova, adică acolo unde lumea s-a prins care e faza cu Trump și Maga, iar în Moldova oamenii înțeleg sau contează pentru ei să nu fii pro-rus.

Recomandări Ilinca Simion s-a lăudat în autobiografie că a luat examenul la Liceul Militar din Breaza. În lista oficială de admitere a picat a opta din coadă, în 2014

Mie mi-e destul de clar că votul pentru Nicușor e un vot mai anti-PSD decât ăla pentru Simion, chiar dacă în eventualitatea în care ar ajunge președinte, ar fi obligat de circumstanțe să numească un prim ministru de la ei. Șansele lui Nicușor sunt mici. Sunt foarte mici. Dar sunt. Și atâta vreme cât sunt, merită să nu ne demobilizăm. Și ca ele să existe cu adevărat ar trebui ca cei care nu au votat să iasă la vot. E nevoie de o prezență de peste 60% ca să poată exista o bătălie. E greu, dar nu imposibil. Este prima dată într-o bătălie prezidențială când avem un candidat fără partid, care nu e președinte de partid.

Fără îndoială că Nicușor Dan nu e perfect, poate nu comunică bine, nu știe să privească în ochi, nu are papagal și nici șmecherie, nu ridică tonul, face greșeli, n-are golăneală carismatică, are încăpățânări care îl costă, dar poate îl și ajută. În schimb, eu îl apreciez ca onest, spontan, sincer și mai ales ca pe un om care a sacrificat niște ani buni din viață pentru un principiu, în timp ce mulți dintre noi stăm pe bară și comentăm cum ar trebui făcut.

Nicușor Dan nu e perfect, dar sper să fie și alegerea celor care nu s-au prezentat la vot, dar vor o Românie decentă. Declarațiile lui sunt echilibrate, omul înțelege că România în Europa are o șansă, altminteri eram un fel de Belarus, și cred că are datele să învețe să fie un președinte decent, care să facă numiri corecte în pozițiile cheie, magistrați, servicii, parchete etc. Să lupte cu adevărat cu corupția care în România se învârte în jurul a 40 de miliarde de euro anual.

Recomandări Cu cifrele pe masă. Cât a primit pentru George Simion firma patronului de la Realitatea TV şi cine a încasat 3 milioane de euro pentru promovarea lui Nicuşor Dan

Și mai e ceva. Eu chiar vreau să votez un președinte care să știe mai multe ca mine, de la care să am ce învăța. Desigur, de la orice om ai ce învăța, dar funcția asta de președinte presupune ca acolo să fie un om cu competențe mai înalte măcar într-un domeniu. Merg cu tocilarul. Adică mi se pare mișto să spunem copiilor noștri: «Vedeți câtă matematică a învățat omul ăsta ca să ajungă președinte?»”.

Urmărește cel mai nou VIDEO Politică George Simion va fi absent și azi de la o dezbatere electorală. Singurele locuri în care s-ar mai putea întâlni cu Nicușor Dan

Urmărește-ne pe Google News