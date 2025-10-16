Cum a procedat femeia

Femeia, cu numele de familie Li, a fost prinsă în flagrant delict la un centru funerar din Hsinchu, în nord-vestul Taiwanului, după ce familia bărbatului a sunat la poliție ca urmare a comportamentului ei suspect, potrivit publicației SETN. Li și bărbatul mort, identificat ca Peng, au avut anterior dispute financiare legate de datorii, relatează South China Morning Post.

Când a aflat că Peng a murit pe 21 februarie, Li s-a dus câteva ore mai târziu la casa funerară, aducând un document ipotecar fals și un bilet la ordin în valoare de 8,5 milioane NT$ (aproximativ 280.000 de dolari americani). Ea le-a spus angajaților că era o prietenă apropiată a lui Peng și că voia să-i aducă omagiul.

În timp ce trupul lui Peng era în sicriu, Li a fost văzută urcându-se pe vehiculul mortuar, deschizând sacul cu trupul și punând amprenta lui Peng pe o hârtie. Un angajat a alertat familia lui Peng, care a sunat imediat la poliție.

Ofițerii au reținut-o pe Li și au confiscat documentul ipotecar fals, un cec bancar și un tampon cu cerneală. Femeia a recunoscut că se temea că banii împrumutați lui Peng nu vor fi recuperați, așa că a falsificat un document ipotecar pentru teren cu data de 23 mai 2010 și un bilet la ordin de 8,5 milioane NT$ emis pe numele lui Peng.

Pedeapsa primită

Li a fost condamnată la doi ani de închisoare pentru falsificarea titlurilor de valoare, pedeapsa fiind suspendată pe o perioadă de cinci ani, deoarece și-a recunoscut fapta și cecul fals nu fusese încă procesat.

Instanța a dispus ca Li să plătească 50.000 NT$ (aproximativ 1.600 de dolari americani) către guvern și să efectueze 90 de ore de muncă voluntară în departamente guvernamentale sau organizații de binefacere.

„Lucrez în industria funerară de două decenii și nu am mai văzut niciodată un asemenea incident”, a declarat un angajat al casei funerare. Povestea a stârnit reacții în Taiwan și în întreaga Asia.

„Este o ciudățenie,” a comentat un utilizator pe internet.

„Este disperată după bani. Acțiunea ei nu e diferită de fraudă”, a spus altcineva.



