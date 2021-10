Preoti ce poarta masti de protectie impotriva noului Coronavirus transporta racla cu Sfintele Moaste ale Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou, in timpul Sarbatorii Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucurestilor, in Bucuresti, duminica, 25 octombrie 2020. Sarbatoarea Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureatilor, va avea loc in acest an in conditiile starii de alerta, de duminica pana marti. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO