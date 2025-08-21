O pensionară și-a găsit apartamentul devastat după ce o familie a locuit ilegal în el timp de doi ani, în Franța

Calvarul proprietarei

Proprietara moștenise apartamentul de la tatăl său și îl închiria pentru a-și completa pensia mică. În toamna anului 2023, o familie din Guineea cu doi copii mici a ocupat locuința. O decizie de evacuare a fost inițial suspendată din cauza vulnerabilității ocupanților.

Fiica proprietarei a declarat: „A fost stresant. S-a terminat destul de bine”. Ea a fost cea care și-a însoțit mama în această încercare dificilă.

Starea apartamentului după evacuare

După recuperarea locuinței, starea acesteia s-a dovedit a fi precară. Fiica proprietarei a relatat: „Nu era vandalizată sau distrusă, dar era foarte degradată. Erau multe gunoaie”. Ea estimează că renovarea va costa cel puțin 6.000 de euro.

Printre problemele constatate se numără:

Necesitatea schimbării încuietorilor

Revopsirea pereților

Verificarea instalației electrice

Un boiler electric instalat lângă centrala pe gaz

Un radiator desprins care risca să ia foc.

Rezolvarea situației

Prefectura Loire-Atlantique a jucat un rol important în soluționarea cazului. Serviciile prefecturale au confirmat: „În urma unei medieri inițiate de prefectură cu consiliul părților interesate, ocupanții ilegali ai locuinței doamnei M. au părăsit locuința la 29 iulie și sunt cazați temporar într-un hotel”.

Sprijinul politic și mediatic a fost, de asemenea, crucial. Consilierul municipal de dreapta Foulques Chombart de Lauwe și președinta regiunii Pays de la Loire, Christelle Morançais, s-au implicat în rezolvarea situației.

Fiica proprietarei a recunoscut: „În final, acțiunea mediatică și politică a permis recuperarea apartamentului”.

Controverse și reacții

Cazul a stârnit controverse la nivel local. Asociația Gasprom-ASTI, care lucrează cu migranți și imigranți, a fost acuzată inițial de sprijinirea ocupanților ilegali. Într-un comunicat, asociația a negat organizarea ocupării ilegale, dar a recunoscut că a sprijinit familia „în diverse demersuri administrative”.

Foulques Chombart de Lauwe a criticat primăria pentru gestionarea situației: „Primăria a refuzat să recunoască nedreptatea suferită, mergând până la a denunța o presupusă „instrumentalizare» în consiliul municipal. Mai rău, a menținut subvenția municipală acordată asociației Gasprom, care susține ocupanții ilegali”.

Deși situația s-a rezolvat, fiica proprietarei își exprimă îngrijorarea pentru viitor. În seara recuperării apartamentului, ea a observat persoane necunoscute care supravegheau clădirea și întrebau dacă locuința era liberă.

