Ajutor financiar de până la 1.000 de lei pentru pensionarii cu venit de 3.000 de lei

Începând cu aprilie 2026, OUG nr. 23/2026 a introdus un sprijin financiar pentru pensionarii din sistemul public și din cel militar, cu venituri lunare cumulate care nu depășesc 3.000 de de lei, scrie publicația Avocatnet.ro.

Suma acordată variază în funcție de nivelul pensiilor:

1.000 de lei pentru pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei

800 de lei pentru pensionarii cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei

600 de lei pentru pensionarii cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei.

Plățile se fac în două tranșe egale, în lunile mai și decembrie 2026, prin intermediul caselor de pensii teritoriale sau sectoriale.

Beneficiarii nu trebuie să depună cereri, deoarece sumele sunt virate automat pe baza evidențelor oficiale.

Acest sprijin financiar nu afectează alte drepturi și beneficii sociale și este protejat de popriri.

Indemnizația socială pentru pensionari

Pentru pensionarii cu venituri foarte mici, statul oferă indemnizația socială, cunoscută drept pensie minimă socială.

În 2026, aceasta a fost stabilită la 1.281 de lei. Dacă pensia aflată în plată este sub acest prag, statul va completa suma până la nivelul indemnizației, cu condiția respectării criteriilor legale.

Tichete sociale pentru alimente și mese calde

Conform OUG nr. 115/2023, pensionarii cu vârsta de peste 65 de ani, care beneficiază de indemnizația socială, vor primi tichete sociale pentru alimente și mese calde până în 2027.

În 2026, valoarea unui tichet este de 125 de lei, iar acesta se acordă o dată la șase luni.

Suma este încărcată pe un card electronic și poate fi utilizată pentru cumpărarea de alimente sau mese calde de la comercianții afiliați.

Ajutor pentru încălzirea locuinței în sezonul rece

Pensionarii cu venituri reduse pot solicita sprijin pentru încălzirea locuinței în perioada noiembrie-martie, în baza Legii consumatorului vulnerabil.

Acest ajutor poate acoperi parțial sau integral costurile de încălzire și este destinat celor cu venituri nete lunare de maximum 2.053 de lei pentru persoane singure sau 1.386 de lei pe membru de familie.

Sprijinul poate fi acordat pensionarilor români care folosesc energie termică în sistem centralizat, gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi și/sau petrolieri, precum lemnele de foc.

Sprijinul variază în funcție de sursa de încălzire:

până la 500 de lei/lună pentru energie electrică

până la 250 de lei/lună pentru gaze naturale

până la 320 de lei/lună pentru combustibili solizi sau petrolieri.

Pentru acordarea ajutorului, este necesară depunerea unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere la primăria de domiciliu sau la serviciul public de asistență socială.

Supliment pentru energie, pe tot parcursul anului

Pe lângă ajutorul pentru încălzire, pensionarii români pot beneficia de un supliment lunar pentru acoperirea cheltuielilor cu energia. Acesta este destinat iluminatului locuinței și utilizării energiei pentru gătit.

Limitele de venit sunt aceleași ca pentru ajutorul de încălzire, iar cererile se depun la autoritățile locale competente.

Valoarea suplimentului diferă în funcție de sursa de energie:

30 de lei/lună pentru energie electrică

10 lei/lună pentru gaze naturale

10 lei/lună pentru energie termică

20 de lei/lună pentru combustibili solizi sau petrolieri.

Dacă energia electrică este singura sursă de energie utilizată în locuință, suplimentul lunar crește la 70 de lei.

Înainte de a accesa aceste beneficii, pensionarii români sunt sfătuiți să consulte cu atenție condițiile de eligibilitate pentru fiecare măsură, având în vedere diferențele între diferitele tipuri de sprijin.

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