Potrivit celor spuse de Cove, vedeta de la Prima TV a mers în vacanță în Bulgaria, la Nisipurile de Aur, acolo unde a stat la un hotel all inclusive. Mai mult decât atât, Gabriel Coveșeanu a vizitat și orașul Balcik.

„La Nisipurile de Aur am văzut marea din balcon, iar ce e bine la all inclusive, când mergi cu copiii, este că e mâncare peste tot și nu mai ai grija asta. Băieții sunt mari și îi trimit să își ia singuri. Și-au dorit tare să meargă la piscină, așa că am optat pentru Bulgaria. Ne-am relaxat, aveam program de seară, dansa lumea, am vizitat și Balcikul, am avut ședință foto personală. S-au întrecut Răzvan și Bogdan care să facă mai multe poze. S-au simțit extraordinar împreună”, a spus Cove pentru Click, dezvăluind astfel că a fost plecat în concediu alături de cei doi copii ai lui.

Gabriel Coveșeanu a ținut să precizeze și că prețurile din stațiunea din țara vecină i s-au părut mai mici decât cele de pe litoralul din România.

„Răzvan, mai nou, e pasionat de Formula 1 și costă scump tricourile de Formula 1. A trebuit să îi iau două în vacanță, ca să fie fericit. Altfel, prețurile sunt parcă un pic mai mici decât la noi, însă stațiunea e plină de români, te simți ca acasă. Am mai făcut o poză, am mai băut o cafea. A fost bine”, a încheiat vedeta de la Prima TV.

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La începutul lunii iulie, când a plecat în vacanță, Cove a postat în mediul online și câteva imagini realizate în Bulgaria.

„Prima zi la mare și deja am intrat în ritm. Ne place când găsim un loc în care nu trebuie să alergăm dintr-o parte în alta ca să ne ocupăm timpul. Aquaparkul este, fără îndoială, unul dintre motivele pentru care atmosfera este atât de plină de energie. Uneori, exact asta face diferența într-o vacanță reușită. O zi excelentă de plajă”, a scris Gabriel Coveșeanu pe rețelele de socializare.

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