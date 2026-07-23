La nivel național, maximele zilei vor oscila între 20 de grade în estul Transilvaniei și 30 de grade în Crișana. În timpul nopții, temperaturile minime vor coborî până la 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali și vor atinge 19 grade pe litoral, unde, pe alocuri, se va forma ceață, anunță ANM.

În București, vremea rămâne mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Maxima zilei va fi de 24–25 de grade, cu cer temporar noros și averse slabe de 5–10 l/mp, însoțite de posibile descărcări electrice. Vântul va sufla moderat, iar noaptea temperatura va scădea la 14–15 grade, în timp ce în zonele periferice va ajunge la 12 grade.

Diminețile au fost răcoroase în întreaga țară, după ploile torențiale și furtunile din ultimele zile, dar în unele zone ale țării, la ora 09.30 erau în continuare doar 13 grade, potrivit ANM.

După o perioadă de caniculă și disconfort termic accentuat, vremea a suferit o schimbare radicală pe întreg teritoriul României. O masă de aer rece a pătruns rapid peste regiune, aducând instabilitate atmosferică accentuată și o scădere vizibilă a temperaturilor.

Trecerea frontului de aer rece a fost însoțită de ploi torențiale, vijelii puternice și grindină, care au provocat pagube în mai multe județe. Valorile termice de vară toridă au fost înlocuite brusc de temperaturi chiar și cu 10-15°C mai mici față de zilele precedente.

Meteorologii estimează că masa de aer rece va persista pentru câteva zile, menținând temperaturile la valori sub cele normale pentru această perioadă, înainte ca vremea să se stabilizeze treptat.

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