A renunțat la afacerea cu haine

Înainte să înceapă să conducă vehicule de mare tonaj, Luby a lucrat ca șofer personal și a administrat o afacere cu îmbrăcăminte. Tânăra a decis să își schimbe complet cariera, deoarece nu îi plăcea să lucreze într-un birou și voia să își folosească mai bine abilitățile de șofer.

„Condusul este pasiunea mea. Acum îmi pot transforma pasiunea într-un loc de muncă. Nu mă voi plictisi și, în același timp, pot câștiga bani”, a declarat Luby.

Cu ajutorul unor prieteni care lucrau deja în transporturi, ea a obținut permisul necesar pentru a conduce vehicule grele. Luby a descris pregătirea și obținerea permisului drept unele dintre cele mai mari provocări prin care a trecut.

Companiile nu voiau să angajeze o femeie fără experiență

Obținerea unui loc de muncă s-a dovedit însă mai dificilă decât se aștepta. Potrivit tinerei, multe firme de transport nu doreau să angajeze șoferi fără experiență, mai ales când candidatul era o femeie.

„Fără cineva care să mă recomande, companiile de transport nu ar angaja, de obicei, un începător”, a povestit Luby.

Familia sa s-a temut inițial că meseria este prea periculoasă, din cauza dimensiunilor camioanelor și a riscurilor întâlnite pe șosea. Rudele au ajuns însă să îi accepte și să îi susțină decizia.

A fost încurajată de ceilalți șoferi

Deși se aștepta să găsească un mediu de lucru dur, Luby spune că șoferii cu experiență și colegii săi au ajutat-o să se adapteze. În perioada în care învăța să conducă vehiculele grele, tânăra primea semne de încurajare inclusiv de la șoferi pe care nu îi cunoștea. Unii ridicau degetul mare atunci când o vedeau la volan. Reacțiile au continuat și pe rețelele sociale. Numeroși utilizatori au felicitat-o pentru că a ales o meserie dominată de bărbați și pentru că a avut curajul să renunțe la propria afacere pentru un loc de muncă pe care îl consideră potrivit pentru ea.

Luby transportă în prezent containere cu un camion de mare tonaj și câștigă aproximativ 29.000 de dolari Hong Kong în fiecare lună. Tânăra își prezintă activitatea pe rețelele sociale, unde imaginile filmate în timpul programului de lucru au strâns peste 230.000 de vizualizări.

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