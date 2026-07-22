Cum se distribuie pensiile prin Poșta Română în august 2026

În mod normal, factorii poștali încep livrarea pensiilor în prima zi a fiecărei luni, intervalul obișnuit fiind 1–15. În luna august 2026, data de 1 august cade într-o zi de sâmbătă, motiv pentru care activitatea de distribuire la domiciliu va începe efectiv abia de luni, 3 august.

Din acest motiv, poștașii vor ajunge la ușile pensionarilor cu o decalare de două zile față de data de start teoretică. Seniorii care nu sunt găsiți la domiciliu în perioada livrărilor își pot ridica drepturile bănești direct de la ghiseele subunităților poștale din raza teritorială, de regulă până la jumătatea lunii.

În iulie 2026, data la care au intrat pensiile pe card a fost decalată cu două zile, pe 10 în loc de 12 iulie.

Când intră pensiile pe card în august 2026

Pensionarii care au ales să primească banii în cont curent sau pe card nu vor fi afectați de zilele libere de la începutul lunii. Casa Națională de Pensii Publice virază banii către instituțiile bancare în mijlocul lunii.

Astfel, viramentele pe card vor fi efectuate miercuri, 12 august 2026, și cel târziu joi, 13 august 2026. Deoarece aceste zile cad în mijlocul săptămânii, nu există riscul de întârzieri provocate de weekend.

Ora exactă la care sumele devin disponibile pe card diferă de la o bancă la alta. Unii beneficiari pot observa alimentarea contului încă din prima parte a zilei, în timp ce la alte instituții financiare procesarea tranzacțiilor se poate prelungi până spre orele după-amiezii.

Peste 100 de pensionari români au dispărut în fiecare zi, în primele 6 luni

În primele șase luni ale anului 2026, numărul total al pensionarilor din țara noastră a înregistrat o scădere vizibilă, consemnând dispariția din evidențele oficiale a aproape 20.000 de persoane.

Conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), dacă în luna ianuarie 2026 figura un număr total de 4.698.070 de pensionari, până în luna iunie, cifra a coborât la 4.678.792 de beneficiari. Această diferență negativă de 19.278 de persoane reprezintă o diminuare de 0,41% din totalul sistemului în doar o jumătate de an, ceea ce înseamnă că, în medie, în fiecare zi din 2026, sistemul public de pensii pierde peste 106 pensionari.

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