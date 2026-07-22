Astăzi, este aproape imposibil să ajungi undeva fără să fi consultat măcar un ghid sau o aplicație, iar algoritmii platformelor precum TikTok sau Instagram Reels se asigură că ești expus constant la imagini și informații despre locuri populare.

Greșeala pe care o fac tot mai mulți turiști înainte de vacanță

Înainte de a împacheta hainele, mulți dintre noi petrec ore întregi derulând videoclipuri pe TikTok sau Instagram Reels, căutând „cele mai bune locuri de vizitat” sau „locații secrete”. Deși informațiile practice oferă un confort psihologic important, această pregătire excesivă elimină complet elementul de surpriză și farmecul spontaneității.

Un studiu recent realizat de aplicația Hint App pe un eșantion de 10.684 de adulți din Europa, Marea Britanie, SUA, Canada, Australia și America Latină scoate la iveală cât de profund s-a schimbat modul în care experimentăm vacanțele.

Rezultatele cercetării indică faptul că 68% dintre călători au ajuns într-o destinație nouă pentru prima dată doar pentru a constata că locul le este deja familiar din cauza cantității uriașe de conținut consumat online.

Mai mult, 74% dintre respondenți recunosc că își documentează atât de minuțios traseele încât aproape că nu mai rămâne nicio surpriză autentică la sosire. De asemenea, 64% au declarat că au recunoscut instantaneu atracțiile turistice și punctele de panoramă datorită căutărilor pe rețelele sociale.

„Oamenii folosesc informația disponibilă în exces pentru a-și reduce anxietatea și incertitudinea înainte ca experiența propriu-zisă să înceapă. Deși acest lucru face călătoria mai ușoară, face ca primul contact direct cu un loc nou să își piardă din intensitate și unicitate”, a explicat Kirill Liakh, director general în cadrul Hint App.

Cum să readuci spontaneitatea în următoarea ta vacanță

Dacă vrei ca următoarea călătorie să nu mai semene cu o simplă bifare a unor locații pe care le-ai văzut deja pe ecranul telefonului, există câteva metode simple prin care poți reaprinde spiritul de aventură.

Întoarce-te la ghidurile de călătorie tipărite

În loc să apelezi la chatboți de inteligență artificială sau la căutări pe Google, poți opta pentru un ghid clasic pe hârtie. Ghidurile fizice au un spațiu limitat și nu pot conține mii de poze din toate unghiurile posibile, lăsând loc imaginației și descoperirii la fața locului.

Discută cu localnicii și cu personalul de la turism

Aplicațiile mobile nu sunt singura cale de orientare. Recepționerul de la hotel sau personalul de la centrele de informare turistică îți pot ofer recomandări valoroase și hărți speciale care nu apar în căutările de bază de pe internet.

De exemplu, centrele de turism din Sofia pun la dispoziția vizitatorilor hărți concepute special pentru tururi pietonale axate pe arta urbană sau pe arhitectura postbelică a orașului. Totodată, barurile din hosteluri sau cafenelele de cartier sunt locuri ideale pentru a cere sfaturi direct de la alți turiști sau de la localnici.

Lasă-te purtat de proprii pași

Unele dintre cele mai frumoase amintiri de vacanță se nasc din plimbări fără o destinație fixă. Este suficient să identifici un cartier istoric sau o zonă pietonală, iar apoi să îți pui telefonul în buzunar și să explorezi.

Te poți împiedica la tot pasul de o cafenea pitorească, de un mic muzeu neobișnuit sau de un parc de care nu ai citit nicăieri pe internet.

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