Fiecare colecție reflectă stilul personal al celor trei vedete și propune piese versatile, ușor de integrat în garderoba de zi cu zi, păstrând în același timp ADN-ul Trendyol Collection: modă actuală, accesibilă și ușor de purtat. Timp de trei zile, vizitatorii vor putea explora colecțiile, descoperi inspirația din spatele acestora și experimenta brandul într-un mod complet nou. Totul este gândit ca un spațiu în care moda iese din online și poate fi văzută, explorată și trăită într-o atmosferă relaxată, chiar în inima Bucureștiului.

Lansarea marchează, de asemenea, un pas important pentru Trendyol pe piața locală. România este una dintre cele mai importante piețe internaționale pentru companie, iar deschiderea primului Pop-Up Space, alături de lansarea colecțiilor dedicate consumatorilor români, reflectă dorința brandului de a fi și mai aproape de comunitatea sa din România.

Indiferent dacă vrei să-ți găsești inspirația pentru ținutele sezonului, să descoperi în premieră noile colecții sau pur și simplu să petreci câteva ore într-un spațiu dedicat modei, Pop-Up-ul Trendyol promite o experiență pe care merită să o treci pe lista planurilor de weekend.

Unde? Calea Victoriei, în fața Teatrului Odeon

Când? 24–26 iulie

Vineri 14:00-22:00

Sâmbătă 11:00-22:00

Duminică 11:00-18:00

Accesul este gratuit.

Foto: Trendyol

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