Carmen Brumă are 49 și o siluetă de invidiat. Partenera lui Mircea Badea a postat recent imagini cu ea în costum de baie din două piese, iar internauții au felicitat-o imediat pentru cât de bine se menține.

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Tot pe Instagram, Carmen Brumă a publicat și un video, în care le arată fanilor cum arată cazarea din Salonic, acolo unde ea și familia ei vor rămâne pentru o noapte, urmând să își continue drumul cu mașina spre Grecia.

„Unde am plecat în vacanță?

Indicii:

– Se află la aproximativ 1000 km de București

– Nu e insulă

– Ne-am oprit o noapte la Salonic ( imaginile sunt de aici)

– În apropiere se afla râul lui Hades din mitologia greacă

Lasă-mi în comentarii numele destinației, dacă te-ai prins”, a scris Carmen Brumă pe contul de socializare.

Carmen Brumă are toate motivele să fie mândră de cea mai nouă realizare din viața sa. La 49 de ani, vedeta a anunțat zilele trecute, că a absolvit Masterul de Nutriție și Siguranță Alimentară din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București.În mesajul publicat pe Instagram, partenera lui Mircea Badea a vorbit despre importanța educației și despre satisfacția pe care i-a adus-o această etapă.

„La 49 de ani, după 2 ani de școală, 26 de examene și bursă de merit, am absolvit Masterul de Nutriție și Siguranță Alimentară la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București. Am câștigat o diplomă, dar mai ales structură, înțelegerea fundamentelor și încrederea că acesta este drumul meu”, a spus Carmen Brumă.

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