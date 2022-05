Pentru a merge din nou, Artiom trebuie să primească lunar un sirop salvator. Copilul bolnav de amiotrofie spinală musculară are nevoie de 60.000 de euro

Artiom Filipciuc, din Orhei, Republica Moldova, a împlinit de curând 4 ani, dar mai bine de jumătate din această perioadă a copilăriei i-a fost furată de o boală cruntă care s-a abătut asupra lui ca din senin. Un copilaș care făcuse primii pași la zece luni este prins acum în capcana unei maladii care, dacă nu este tratată la timp, îl poate țintui într-un scaun cu rotile. Pentru a putea lupta în continuare cu amiotrofia spinală care i-a „topit” mușchii picioarelor, Artiom are nevoie de ajutorul semenilor. Pentru tratamentul pe care îl primește în România – un sirop care îi este administrat zilnic -, băiețelul are nevoie de 60.000 de euro.

Primele semne ale bolii, la un an și șase luni

Pentru Artiom, copilăria cu jocurile ei firești s-a încheiat pe când micuțul avea un an și jumătate. Atunci, suferința și chinurile și-au făcut loc, brutal și nedrept, în viața băiețelului. Ca din senin, micuțul – care până atunci nu știa ce înseamnă să fii bolnav -, a început să meargă din ce în ce mai împleticit, ba chiar să și cadă foarte des, aproape după fiecare pas. Semne îngrijorătoare că ceva se întâmpla cu Artiom – aflat în programul de susținere al Fundației Ringier România -, care i-au făcut pe părinți să îl ducă la medic.

Părinții au sperat într-o eroare medicală

Abia după un an de investigații, timp în care boala a mușcat din trupul din ce în ce mai slăbit al copilașului, medici din Chișinău au reușit să pună un diagnostic: amiotrofie spinală musculară de tip 3! Un verdict pe care sufletul bieților părinți l-a refuzat, sperând până în ultima clipă într-o eroare medicală. Un al doilea rezultat al testelor de specialitate făcute în Germania, prin intermediul unei clinici private din Chișinău, i-a aruncat în cel mai negru coșmar. Micuțul lor era, într-adevăr, grav bolnav. Suferea de amiotrofie!

„Copilașului nostru îi tremurau picioarele, cădea la fiecare pas fără să aibă puterea să se mai ridice”

„Nici acum nu ne putem explica cum se poate ca un copil sănătos să pățească așa ceva. Micuțul nostru Artiom a mers la zece luni, nu a fost bolnăvicios… Brusc, când avea un an și jumătate, totul s-a schimbat. Vedeam cum nu mai poate să meargă, cum îi tremură piciorușele, cum cade la fiecare pas fără să aibă putere să se mai ridice. Când am primit cumplita veste, nu ne-a venit să credem. Artiom să sufere de o astfel de boală? Am repetat testele crezând că este o greșeală a medicilor. Dar, din păcate, boala era în corpul copilașului nostru…”, își amintește Iulia, mama lui Artiom, cum a început calvarul pentru fiul ei.

Micuțul Artiom Filipciuc, în timpul ședințelor de gimnastică medicală pe care le face la Chișinău

Până acum, singura „armă” a lui Artiom a fost gimnastica medicală

De la acele momente dramatice, când în viața lui Artiom și-au făcut loc suferința, chinurile și nesfârșitele drumuri la medici și terapeuți, a trecut mai bine de un an și jumătate. Răstimp în care bietul copilaș, un mic erou care luptă din răsputeri pentru a reînvăța să meargă, nu a primit niciun tratament! Complet depășiți financiar, părinții au reușit doar să-și ducă fiul suferind la cure de gimnastică medicală (kineto, fizioterapie, masaje). Și, chiar și așa, au reușit să țină boala pe loc!

Artiom își poate folosi mânuțele, se joacă stând în genunchi sau în funduleț, iar ca să meargă, să facă câțiva pași, are nevoie, obligatoriu, de ajutor. Toate acestea înseamnă pentru copilaș o victorie uriașă în fața maladiei care i-a furat copilăria și bucuria de a merge.

„Timp de un an, micuțul nostru nu a primit niciun tratament. Nu am avut posibilități financiare”

„Cu ajutorul lui Dumnezeu, am reușit să ținem boala pe loc. Și asta chiar dacă, timp de un an, micuțul nostru nu a primit niciun tratament. Nu am avut posibilități financiare. Dar nu am abandonat lupta! Artiom a făcut doar terapie prin gimnastică și a reușit. Sute, poate mii de ore de kineto, de fizioterapii… Acum, cu mare greutate, face singur un pas, doi prin casă, poate să stea în genunchi… Afară merge doar susținut, singur nu poate… Pentru copilașul nostru, pentru noi, e o victorie uriașă”, ne-a spus mama lui Artiom.

Speranțele ca băiețelul-luptător să meargă iar sunt extrem de mari mai ales că terapia prin gimnastică medicală – adunată în sute, poate în mii de ore -, este dublată acum și de un tratament recomandat de specialiștii de la Centrul de Recuperare pentru Copii Dr. Nicolae Robănescu, din București. Este vorba de un sirop care îi este administrat zilnic, medicament ce costă însă 14.000 de euro lunar! Bani pe care părinții lui Artiom îi pot obține doar cu ajutorul oamenilor cu suflet și al fundațiilor.

„Ne temem că micuțul nostru ar putea ajunge în cărucior, dacă nu mai ia siropul”

„De aproximativ două luni, băiețelul nostru primește acest sirop de la medicii din România (n.r. – de la Centrul de Recuperare pentru Copii Dr. Nicolae Robănescu, din București). E primul lui tratament de când e bolnav! Sunt unele semne că lucrurile merg spre bine, dar avem de așteptat măcar câteva luni pentru rezultate importante. Pentru a putea continua cura cu acest sirop avem nevoie de 60.000 de euro, bani care să ne asigure tratamentul până la sfârșitul anului. Atunci, tragem speranța că vom primi cetățenia română pentru care am depus actele acum un an (n.r. – aprilie 2021), iar tratamentul va fi gratis. Dar, până atunci, Artiom are nevoie de ajutor pentru a nu întrerupe curele. Ne temem că micuțul nostru ar putea ajunge în cărucior, dacă nu mai ia siropul”, este apelul pe care îl face mama lui Artiom, băiețelul bolnav de amiotrofie spinală.

„Eroii lui Artiom – SMA”

Întregul tratament al copilașului costă peste 100.000 de euro, sumă din care – cu ajutorul oamenilor care s-au mobilizat și au format pe Facebook grupul de susținere „Eroii lui Artiom – SMA”, părinții micuțului au reușit să strângă ceva mai mult de 40.000 de euro. Băiețelul mai are nevoie de 60.000 de euro, haideți să-i fim aproape!

Cei care doresc să îl ajute pe Artiom o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828, cu textul «ARTIOM».

Donează prin SMS, online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținută la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone utilizatorii nu plătesc TVA.

Citește mai multe despre copiii pe care FUNDAȚIA RINGIER îi sprijină de 8 ani la rubrica AJUTĂ COPIII

