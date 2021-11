Edilul a folosit testul PCR pentru a intra vineri, 5 noiembrie, în sediul Ministerului Transporturilor, acolo unde a semnat acordul dintre Primăria Capitalei și minister privind construirea unor drumuri noi de acces în București.

„Domnul Nicușor Dan are certificat verde. Acesta a fost obținut ca urmare a unui test PCR negativ destul de recent”, a declarat, pentru Libertatea, un oficial din Primăria Capitalei.

Protocolul semnat la sediul Ministerului Transporturilor vizează realizarea a aproape 100 de kilometri de drum nou, de tip radial, care să unească Capitala și localitățile din jur de actuala centură și viitoarea Autostradă de Centură a Capitalei (A0).

De altfel, momentul intrării primarului general în sediul Ministerului Transporturilor a fost surprins de camerele reporterilor aflați acolo.

Nicușor Dan nu este vaccinat anti-COVID, deși de la data îmbolnăvirii sale au trecut mai mult de 6 luni.

În urmă cu o zi, primarul general al Capitalei nu ar fi putut intra în sediul Guvernului, unde trebuia să aibă o întâlnire cu premierul interimar, Florin Cîțu, pentru că nu avea certificatul verde, care este cerut la accesul în instituţiile publice. Ulterior, Nicușor Dan a recunoscut că încă nu are certificat verde, dar a dezmințit că nu a fost lăsat să intre în sediul Guvernului din această cauză. Întâlnirea a fost mutată la sediul PNL Bucureşti, unde a fost prezent şi primarului sectorului 6, Ciprian Ciucu.

„Nu am în momentul ăsta (certificatul verde, n.r.), dar nu acesta este motivul pentru care am venit aici. Am ajuns acolo şi mi s-a comunicat că întâlnirea s-a mutat aici şi am luat maşina şi am ajuns aici”, a spus Nicuşor Dan, la sediul PNL Bucureşti, unde s-a întâlnit cu Florin Cîţu şi cu Ciprian Ciucu, potrivit news.ro.

Nicușor Dan s-a infectat cu SARS-CoV-2 în luna mai 2020, însă a mărturisit acest lucru după mai multe luni, spunând că nu a dorit să facă un caz public din starea sa de sănătate.

Edilul a fost întrebat, în mod repetat, după ce au trecut cele șase luni de la îmbolnăvire, dacă s-a imunizat. Nicușor Dan a dat asigurări că, fiind un om de știință, crede în utilitatea vaccinului și a negat că ar fi antivaccinist.

