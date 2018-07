Pentru prima data, elevii care au învățat într-un liceu din rural sunt admiși la facultate pe locuri speciale. Sunt 2000 de locuri pentru absolvenții liceelor din rural

Secretarul de stat pentru învățământul superior din Ministerul Educației Naționale, Gigel Paraschiv explică pentru Libertatea care sunt noutățile pentru noul an universitar, pentru care din 9 iunie încep înscrierile.

Concret, pentru licență sunt aprobate, prin Hotărâre de Guvern 62.000 de locuri. Din acestea 5.000 sunt repartizate pentru domenii prioritare, respectiv sănătate, energie, IT, materiale avansate și agricultură. Alte 2.000 de locuri sunt pentru absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat din liceele din mediul rural (liceele sunt din mediul rural, nu absolvenții) și 1.000 de locuri pentru cei care își doresc o carieră didactică: științele educației, filologie, matematică, geografie, istorie etc. Aceasta înseamnă că acei candidați interesați de cariera didactică vor putea opta din anul I, pentru această pregătire, iar locurile alocate special sunt în plus față de ceea ce facultatea de profil scoate la concurs.

” Revenid la tinerii care provin din licee din rural, universitățile primesc locuri pentru admiterea acestor candidați fără concurs, așa cum se întâmplă și în cazul romilor. Dar, dacă pentru medicină, de exemplu, sunt să zicem, X locuri , dar s-au înscris mai mulți candidați, sigur că se va da un examen. Dar, dacă numărul candidaților este mai mic sau egal cu cel al locurilor speciale, atunci tinerii sunt acceptați fără concurs. Apoi, dacă aceste locuri speciale nu vor fi ocupate, ele sunt anunțate la MEN și vor fi reapartizate cu aceeași destinație, univeristăților care au nevoie de ele, ”a explicat secretarul de stat.

Universităţile au obligaţia de a înfiinţa societăţi studenţeşti antreprenoriale

Șeful învățământului superior a precizat că MEN susţine orice iniţiativă a studenţilor care poate avea drept rezultat creşterea nu doar a competenţelor, dar şi a abilităţilor practice ale acestora.

“Încurajăm toţi studenţii să participe la mobilităţi. Îi încurajăm să meargă să vadă cum se desfăşoară lucrurile în altă parte, dar, în acelaşi timp, îi rugăm să vină acasă şi să încercăm să schimbăm ceva şi în universităţile noastre – mentalitatea în unele locuri, să încercăm să dezvoltăm baza materială în alte locuri. Încercăm să susţinem studenţii în activităţile de antreprenoriat şi nu doar încercăm. Universităţile româneşti prin contractul instituţional au obligaţia de înfiinţa societăţi antreprenoriale studenţeşti pe care MEN le finanţează”, a mai spus secretarul de stat.

Locurile la licență, master și doctorat aprobate prin Hotărâre de Guvern

Cifrele de şcolarizare pentru învăţământul superior de stat în anul universitar 2018-2019 au fost aprobate prin Hotărâre de Guvern.

La licență sunt 62.000 de locuri cu 1201 mai multe decît anul universitar precedent

Astfel, potrivit HG, în anul universitar 2018-2019, la licență sunt 62.000 locuri finanțate de la bugetul de stat din care: 5.000 locuri pentru domeniile prioritare de dezvoltare a României; 2.000 locuri pentru absolvenții de licee situate în mediul rural.

Potrivit MEN, cifra totală pentru studiile universitare de licență, în anul universitar 2018 – 2019, este mai mare cu 1.201 de locuri față de cifra alocată anul trecut.

Master :35.600 locuri finanțate de la bugetul de stat , cu 373 mai multe decât anul trecut

În anul universitar viitor sunt 35.600 locuri la Master, din care: 4.600 locuri pentru domeniile prioritare de dezvoltare a României.

Cifra totală pentru studiile universitare de master, în anul universitar 2018 – 2019, este mai mare cu 373 de locuri față de cifra alocată anul trecut.

Doctorat: 3000 de locuri finanțate de la bugetul de stat, cu 36 de locuri mai multe

Aceeași Hotărârea de Guvern prevede ca pentru învăţământul superior de stat în anul universitar 2018-2019, la Doctorat să fie 3.000 locuri finanțate de la bugetul de stat din care: 300 locuri pentru domeniile prioritare de dezvoltare a României.

Cifra totală pentru studiile universitare de doctorat, în anul universitar 2018 – 2019, este mai mare cu 36 de locuri față de cifra alocată anul trecut.

Repartizarea definitivată a locurilor are loc în toamnă

Pentru prima dată de la intrarea în vigoare a Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Educației Naționale (MEN) a fundamentat și a repartizat preliminar distinct locuri/granturi finanțate de la bugetul de stat pentru studii universitare de licență, master și doctorat, special pentru susținerea domeniilor prioritare de dezvoltare a României acțiune care era necesară încă din anul 2014.

” Repartizarea actuală este una preliminară, cea definitivă urmând a avea loc în toamnă, după ce vor fi distribuite locurile menținute în rezervă, conform precizărilor din fundamentarea repartizării, definite conform strategiilor menționate anterior: bioeconomia, tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate, energie, mediu și schimbări climatice, eco-nanotehnologii și materiale avansate; sănătatea. Deși nu au fost fundamentate niciodată cifrele de școlarizare repartizate universităților, MEN a respectat repartizarea efectuată în anii precedenți, în proporție de aproximativ 90% la licență și aproximativ 80% la master (criteriul statistic). Diferența s-a repartizat astfel: pentru susținerea domeniilor prioritare de dezvoltare, proporțional cu numărul de studenți din programele care pot asigura o dezvoltare a acestora; pentru susținerea absolvenților liceelor situate în mediul rural, proporțional cu cifrele repartizate conform criteriului statistic; pentru susținerea programelor care pregătesc cadre didactice pentru sistemul preuniversitar, proporțional cu numărul de studenți din programele de studiu corespunzătoare”, a precizat în primăvară ministrul Educației, Valentin Popa.