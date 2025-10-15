Doar 36 de magazine vor continua să funcționeze în Germania

În luna iulie, compania a depus o cerere de insolvență la Tribunalul districtual Berlin-Charlottenburg. La momentul respectiv, motivele invocate au fost pierderile operaționale și provocările structurale din rețeaua sa de sucursale, potrivit Frankfurter Rundschau.

Pepco a anunțat că 28 de magazine vor fi închise „din cauza lipsei de perspective economice până la sfârșitul lunii ianuarie 2026, după încheierea măsurilor obișnuite de lichidare a stocurilor”. Declarația sugerează că, probabil, în magazinele afectate va începe în curând o lichidare de stocuri, înainte ca acestea să se închidă.

Vor fi concediați 165 de angajați

Potrivit companiei, închiderea sucursalelor și o raționalizare planificată vor afecta aproximativ 165 dintre cei aproximativ 500 de angajați ai săi urmând a fi concediați.

Un număr de 36 magazine au fost considerate cu perspectivă economică viabilă. Cu toate acestea, compania încă nu a anunțat care magazine vor rămâne deschise.

„Reorganizarea planificată a Pepco în Germania este un pas esențial către o rentabilitate durabilă, bazată pe o bază operațională mai suplă și mai rezistentă”, au transmis reprezentanții companiei, potrivit sursei citate.

Pepco are 500 de magazine deschise în România

Pepco are 4.000 de magazine în 18 țări și 30.000 de angajați. Deși acum doi ani, compania și-a anunțat obiectivul pe termen lung de a deschide până la 2.000 de magazine în Germania, lucrurile nu au evoluat așa cum și-a dorit.

Pepco este un lanț european de magazine foarte prezent în România, oferind o gamă largă de articole de îmbrăcăminte, articole pentru casă, jucării și produse de uz casnic la prețuri accesibile. Magazinele Pepco sunt amplasate în marile orașe și centre comerciale din toată țara.

În octombrie 2025, Pepco are 500 de magazine deschise în România. Compania a atins acest prag pe 11 septembrie 2025, la aniversarea a 10 ani de la intrarea pe piața locală.​

Pepco este prezent în peste 100 de orașe din România, având aproape 4.000 de angajați, fapt ce confirmă țara noastră drept una dintre cele mai importante piețe pentru Pepco Group în Europa Centrală și de Est.

Pepco a intrat pe piața din România în martie 2015.

