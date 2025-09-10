Percheziții la compania aeriană Fly Lili, care ducea mercenarii lui Potra în Congo. Prejudiciu de 12 milioane de lei

Prejudiciu de 12 milioane de lei

Este vorba de un dosar penal în care se fac cercetări privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Potrivit poliției, societatea vizată a fost un operator aerian activ pe piața transportului de pasageri, care deține mai multe aeronave și având peste 170 de angajati (piloti, însoțitori de bord și personal tehnic aerian). Compania aeriană în cauză este Fly Lili, potrivit surselor Libertatea.

Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, au pus în executare, miercuri, cinci mandate de percheziție domiciliară și trei mandate de aducere, în municipiul București și în județul Sibiu.

Din 2024 și până în prezent, în dosar s-ar fi creat un prejudiciu de 12 milioane de lei.

„Din datele și probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2024 – prezent, reprezentanții unei societăți comerciale ar fi reținut și nu ar fi plătit în termenul impus de lege impozite și contribuții cu reținere la sursă, în valoare de 12.000.000 de lei”, a transmis Poliția Română.

Prejudiciul stabilit a fost generat prin neplata contribuțiilor sociale și a impozitelor reținute de la angajați, cuantumul său fiind influențat, în mod direct, de valoarea ridicată a drepturilor salariale plătite pe acest segment de piață, potrivit polițiștilor.

Omul de afaceri Jurgen Faff, căutat de poliție

Conform unor surse judiciare se fac demersuri pentru depistarea lui Jurgen Faff, un om de afaceri din județul Sibiu, care deține companie aeriană Fly Lili, fiind suspect în dosarul de evaziune fiscală.

Poliția Română transmite că au fost puse în executare cinci mandate de percheziție domiciliară, fiind identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză.

„În contextul acestor activități, au fost depistate două persoane, una având calitatea de martor, acestea fiind conduse la audieri, în baza mandatelor de aducere, care au fost emise pe numele lor”, potrivit Poliției Române.

Potrivit unor surse, la audieri a fost adus directorul companiei, suspect în dosar, dar și contabila companiei care are calitatea de martor.

Dosarele în care apare numele lui Jurgen Faff

Compania aeriană Fly Lili, deținută de afaceristul sibian Jurgen Faff, a efectuat zeci de zboruri România-Congo, potrivit context.ro. Ea a fost una dintre firmele de transport aerian care a dus oamenii recrutați în Congo.

De asemenea, aceeași firmă aeriană a parafat un contract de milioane de euro cu Southwind Airlines, căreia i s-a interzis accesul în spațiul aerian european din cauza suspiciunilor că e controlată de afaceriști ruși care o folosesc pentru a evita sancțiunile impuse după invazia Ucrainei, mai transmite sursa citată.

La rândul său, sibianul Jurgen Faff, patronul companiei românești de curse charter Fly Lili, i-a acuzat pe jurnaliștii de al Context.ro că i-au „tulburat pacea interioară” prin publicarea unor articole pe tema modului în care a accesat fonduri europene pentru dezvoltarea unui teren de golf la Sibiu, apoi n-a construit nimic.

Jurgen Faff i-a dat în judecată, în 2024, pe jurnaliștii de investigație de la care cerea daune de morale și materiale de peste 3,4 milioane de euro. Afaceristul susține în cererea de chemare în judecată că articolele apărute în publicația de investigații i-au prejudiciat imaginea și interesele de business.

„Libertatea” a aratat, în 2024, în ce alte dosare civile sau penale mai apare numele lui Jurgen Faff: restaurarea cu termopane a unui monument istoric și achiziția frauduloasă a unor echipamente de protecție în timpul pandemiei de COVID.

Cel mai important dosar penal este cel în care Marius Avram Gal, șeful PSD Câmpia Turzii și patronul unei firme care vindea burgeri cu foiţă de aur, a fost condamnat la 5 ani de pușcărie pentru trafic de influență, în legătură cu achiziția unor echipamente medicale în pandemie. În această cauză, Jurgen Faff a avut doar calitatea de martor, deși echipamentele respective fuseseră aduse în țară cu avioanele lui.

În 2023, Jurgen Faff scăpa, la Judecătoria Sibiu, de o cauză în care era acuzat că ar fi construit fără autorizație în zone protejate. Cererea de renunțare la urmărirea penală a venit chiar din partea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu și a fost confirmată de instanță.

Pe scurt, Jurgen Faff era acuzat că ar fi executat asupra Ansamblului Bisericii Evanghelice Șura Mare (monument istoric/sit arheologic din localitatea cu același nume, județul Sibiu) lucrări de modernizare, fără a avea autorizație de construire.

