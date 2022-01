„Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a pus în aplicare 2 mandate de percheziţie domiciliară, în Bucureşti şi judeţul Ilfov, într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de punere in circulaţie de bunuri contrafăcute. Mandatele de perchezitie cuprind două mari complexuri comerciale”, transmite Poliţia Capitalei.

Polițiștii au identificat zeci de standuri care vindeau bunuri contrafăcute, de la articole de îmbrăcăminte și de pielărie, până la parfumuri.

Până la acest moment au fost ridicaţi peste 1.000 de saci cu articole susceptibile a fi contrafăcute.

Acţiunea beneficiază de sprijinul Jandarmeriei Române şi al Jandarmeriei Bucureşti și sub supravegherea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

