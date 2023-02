Blocuri cu pereți crăpați, în Târgu Jiu, după cutremurul de 5,2. „S-a mişcat toată clădirea, n-am mai trăit aşa ceva” | VIDEO

Mai mulți locuitori din Târgu Jiu au spus că nu își amintesc de un seism atât de puternic. Mulți au ieșit în stradă speriați.

„Eu stau la etajul 8. S-a mişcat tot în casă, şi patul sub mine. Am luat fata, soţia şi am fugit repede afară”, a spus un bărbat pentru ziarul local Pandurul, luni la prânză, la scurt timp după cutremur. Se afla pe bancă, afară, de cel puțin 30 de minute, fiindu-i teamă să intre în apartament.

Oamenii mai spun că în urma cutremurului de ieri au apărut mai multe crăpături în pereți și fisuri în podele. Cel mai mare bloc de garsoniere din zona Grivița, de pe Aleea Zorilor, din municipiul Tg-Jiu a fost afectat, luni, scrie ziarul GorjOnline.

Mai multe crăpături au apărut în pereții unui bloc din Târgu Jiu

„S-a mişcat toată clădirea, n-am mai trăit aşa ceva!”, a spus un bărbat care locuiește în bloc. Și alți locuitori au spus că au apărut crăpături semnificative în pereții imobilului.

Seismul s-a resimțit intens și în primăria orașului.

„Ne-am panicat, pentru că nu ne aşteptam, părea că intensitatea creşte constant. Prima dată, ne-am imaginat că este un pickamer, ceva, de la lucrările noastre de pe lângă primărie. Eu nu am trăit până acum un astfel de eveniment”, a afirmat primarul orașului Târgu Jiu, Marcel Romanescu. „Toată clădirea s-a mişcat, absolut toată. Aveam impresia că pleacă”, a spus şi viceprimarul Bogdan Bejinaru.

Cutremurul s-a resimțit puternic în mai multe orașe, inclusiv Timișoara și Sibiu.

Momentul, în care s-a produs cutremurul a fost surprins pe camerele de supraveghere din scara unui bloc din Drobeta-Turnu Severin. În imagini se observă cum se zguduie clădirea, iar la un moment dat în fundal de aude un bărbat care strigă: „Cutremur”.

Cutremurul a avut loc la o adâncime de 15 kilometri, în județul Gorj. „Zona Târgu Jiu este cunoscută drept o zonă seismică, în sensul că se produc des cutremure aici. Însă în această zonă nu au loc seisme mai mari de 4-5 grade pe scara Richter”, a explicat seismologul Gheorghe Mărmureanu, într-un dialog cu Libertatea.

