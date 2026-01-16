Un bărbat de 40 de ani, care se deplasa cu snowboardul, s-a lovit de cablu, însă, din fericire, nu a suferit răni și nu a necesitat îngrijiri medicale. Potrivit administratorilor instalațiilor pe cablu, acumularea de chiciură și zăpadă înghețată a provocat slăbirea tensiunii unui cablu al telecabinei, acesta ajungând la nivelul pârtiilor.

„Din cauza condițiilor meteo, cablul s-a lăsat, dar situația a fost remediată rapid”, au precizat aceștia. În stațiunea Poiana Brașov, care găzduiește în prezent sute de turiști, sunt deschise opt pârtii, patru în partea superioară a masivului și patru la baza muntelui.

Stratul de zăpadă variază între 30 și 50 de centimetri, însă autoritățile avertizează asupra porțiunilor cu gheață, în special pe traseele din zona superioară, și recomandă schiorilor să fie prudenți și să adapteze viteza la condițiile de pe pârtie.

