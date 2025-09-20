O amenințare din cel de-Al Doilea Război Mondial

Poliția din Hong Kong a declarat că bomba avea o lungime de 1,5 metri și cântărea aproximativ 450 de kilograme, potrivit AP.

A fost descoperită de muncitori în construcții pe un șantier din Quarry Bay, un cartier rezidențial și comercial aglomerat din partea de vest a Hong Kong.

„Am confirmat că acest obiect este o bombă datând din cel de-Al Doilea Război Mondial”, a declarat Andy Chan Tin-Chu, un reprezentant al poliției, înainte de operațiune. El a spus că, din cauza „riscurilor excepțional de mari asociate cu eliminarea acesteia”, aproximativ 1.900 de gospodării, inclusiv 6.000 de persoane, au fost „îndemnate să evacueze rapid”.

Bomba a fost neutralizată

Operațiunea de dezactivare a bombei a început vineri seară și a durat până sâmbătă, 20 septembrie, până în ora 12:00. Nimeni nu a fost rănit în cadrul operațiunii.

🤝WEVE MADE IT

💣 THREAT: NEUTRALISED



At 11:48AM (SEP 20)—experts from our #ExplosiveOrdnanceDisposal Bureau completed the disposal of a #WW2 aerial bomb unearthed in a construction site in📍Quarry Bay after embarking on the onerous task at ≈2AM, successfully neutralising… https://t.co/obwVJyjZNo pic.twitter.com/FpoYG3PiYB — Hong Kong Police Force (@hkpoliceforce) September 20, 2025

„La ora 11:48 (20 septembrie) – experții din cadrul Biroului nostru de Eliminare Explozive și Muniții au finalizat dezamorsarea unei bombe aeriene din Al Doilea Război Mondial, descoperită într-un șantier din Quarry Bay, după ce au început sarcina dificilă la ora 2:00 (noaptea), neutralizând cu success amenințările reprezentate de bomba de război și restabilind rapid normalitatea în viața ocupanților tuturor spațiilor afectate de evacuarea în masă, precum și a altor cetățeni deranjați de aranjamentele speciale de trafic din vecinătate în timpul operațiunii cu risc ridicat”, a tarnsmis Poliția din Kong Kong, pe platforma X.

Bomba a fost neutralizată. Foto: Foto: Hong Kong Police Force/X

A fost descoperită o bombă AN-M65

Mai multe bombe rămase din Al Doilea Război Mondial au fost descoperite în Hong Kong de-a lungul timpului.

Orașul a fost ocupat de forțele japoneze în timpul războiului, când a devenit o bază pentru armata și navele japoneze. Statele Unite, împreună cu alte forțe aliate, au vizat Hong Kong-ul în raiduri aeriene pentru a perturba liniile de aprovizionare și infrastructura japoneză.

De această dată, în Hong Kong a fost descoperită o bombă AN-M65 intactă, care nu a „explodat”/nu a fost „detonată” niciodată. Poliția a transmis că Biroul de eliminare a munițiilor explosive din Hong Kong a gestionat, în ultimii 10 ani, șapte astfel de bombe.

AN-M65 este o bombă generală cu greutatea de aproximativ 450 kg, dezvoltată pentru armata SUA în 1939. Designul său este specializat pentru a conține o proporție mai mare de material exploziv față de carcasa exterioară, având până la 65% din greutatea totală ca material exploziv, potrivit Wikipedia. A fost utilizată intens în al Doilea Război Mondial și în Războiul din Coreea, fiind destinată să lovească ținte fortificate precum baraje sau poduri din beton sau oțel.

Acest model a fost înlocuit ulterior de seria de bombe Mark 80, cu forme mai aerodinamice.

