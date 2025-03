Compania aeriană americană United Airlines a cerut unei mame să deconecteze aparatul de respirație al copilului său sau să-l ascundă sub scaun. Incidentul a avut loc pe 8 martie, pe un zbor din Tampa (Florida) către Newark (New Jersey). Femeia călătorea cu fiul ei de 2 ani care are nevoie de ventilator și are montat un tub de traheostomie pentru a rămâne în viață, relatează NBC.