Președinta Comisiei Europene a anunțat sâmbătă seară, 9 aprilie, că evenimentul online a adunat, în total, 10.1 miliarde de euro, a relatat AFP.

#UPDATE A global pledging event for Ukrainian refugees called Stand Up for Ukraine has raised 10.1 billion euros ($11 billion), European Commission chief Ursula von der Leyen said in Warsaw on Saturday pic.twitter.com/yE7XV51CQq