Distribuția activelor la pensiile private Pilon II, inegală

O analiză a datelor arată o concentrare semnificativă a activelor în rândul participanților: 70% din valoarea totală a fondurilor este deținută de doar 25% dintre aceștia.

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În același timp, 20% dintre participanți au în conturi mai puțin de 1.834 de lei.

Cel mai mare cont are o valoare de 3,72 milioane lei, iar cel mai mic are o valoare de 1 leu, se mai precizează în raportul ASF.

Câți români contribuie efectiv la pensiile din Pilonul II

Deși numărul total al românilor înscriși în Pilonul II este de peste 8,5 milioane, doar aproximativ 4,6 milioane contribuie în mod regulat, lunar, cu 4,75% din venitul brut, ca parte a contribuției CAS de 25%.

Restul au încetat contribuțiile din diverse motive, cum ar fi pierderea locului de muncă, emigrarea sau trecerea în alte sisteme de pensii, precum cele speciale destinate angajaților din sectorul de apărare și ordine publică, potrivit administratorilor fondurilor de pensii.

Foto: Libertatea

Contribuții și plăți: câți bani sunt implicați

În primele trei luni din 2026, contribuțiile brute virate către fondurile Pilonului II au însumat 5,77 miliarde de lei, cu 11% mai mult față de aceeași perioadă din 2025, conform datelor ASF.

În martie 2026, contribuțiile brute s-au ridicat la 1,81 miliarde de lei, în scădere ușoară cu 3,5% față de decembrie 2025.

Contribuția medie pe participant a fost de circa 419 lei în martie 2026, în creștere cu 2,8% comparativ cu sfârșitul anului trecut.

Foto: Libertatea

Totodată, între ianuarie și martie 2026, s-au efectuat plăți ale activului personal net în valoare totală de aproximativ 875 milioane de lei către 21.468 de participanți sau beneficiari.

Unde sunt investiți banii de pensii ai românilor din Pilonul II

Fondurile de pensii private din Pilonul II au continuat să se concentreze pe titluri de stat și acțiuni.

La 31 martie 2026, titlurile de stat reprezentau 63,9% din portofoliu, în scădere față de 65% la sfârșitul anului 2025.

Foto: Libertatea

Investițiile în acțiuni au crescut ușor, ajungând la 28% din totalul activelor. Printre companiile în care au fost direcționate cele mai mari sume se numără Banca Transilvania, OMV Petrom, Romgaz, Hidroelectrica și BRD-Groupe Société Générale.

Alte alocări notabile includ obligațiunile corporative (3,75%), fondurile de investiții (3,15%) și conturile curente și depozitele bancare (1,13%), conform raportului ASF.