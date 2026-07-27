Vânzările de mașini chinezești au crescut chiar și cu taxe mai mari

În primele șase luni ale anului, mărcile chinezești au vândut 137.525 de mașini noi în Mexic, față de 107.712 în aceeași perioadă a anului trecut. Cota lor de piață a urcat de la 14% la 17%, arată un raport al Asociației Mexicane a Distribuitorilor Auto, obținut de Reuters.

Saltul este și mai spectaculos dacă ne uităm pe termen lung. În 2020, mărcile chinezești aveau sub 1% din piața mexicană. În 2022 ajunseseră la 7%, iar acum sunt la 17% în prima parte a anului.

Totul s-a întâmplat deși Mexicul a introdus în ianuarie un tarif de 50% pentru mașinile importate din China și alte țări asiatice. Măsura trebuia să încetinească importurile și să protejeze locurile de muncă locale.

Cum se explică această creștere

Explicația guvernului mexican este că vânzările nu spun toată povestea. Luis Rosendo Gutierrez, ministru adjunct pentru comerț exterior, a declarat pentru Reuters că producătorii chinezi au adus stocuri mari înainte ca tarifele să intre în vigoare.

Din acest motiv, spune el, impactul real se vede mai bine în importuri, nu în vânzări. Importurile de mașini chinezești au scăzut cu 43% în primele cinci luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă din anul trecut. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate de Geely, urmată de MG Motor, Changan și Chirey. BYD rămâne cel mai mare jucător chinez din Mexic, deși vânzările sale au scăzut ușor, de la 34.606 la 33.969 de unități.

De ce sunt îngrijorați americanii

Pentru Statele Unite, problema nu este doar Mexicul. Americanii se tem că Mexicul ar putea deveni o poartă de intrare pentru producătorii chinezi în America de Nord.

Industria auto nord-americană este foarte integrată, iar viitorul acordului comercial regional este în discuție. Reuters notează că oficialii americani sunt alarmați de creșterea rapidă a mărcilor chinezești, într-o industrie care contribuie cu 1,2 trilioane de dolari anual la economia SUA.

Guillermo Rosales, șeful asociației distribuitorilor auto din Mexic, spune că mărcile chinezești vor continua probabil să câștige cotă de piață, dar într-un ritm mai lent. Motivul este simplu: producătorii chinezi au un interes puternic să suporte costurile mai mari ale tarifelor, în loc să piardă teren într-una dintre cele mai mari piețe auto ale lumii.

Contează pentru români?

Lecția este relevantă și pentru Europa. Tarifele pot încetini importurile, dar nu opresc automat mașinile chinezești, mai ales dacă producătorii acceptă marje mai mici, aduc stocuri înainte de taxe sau își mută producția mai aproape de piețele importante.

Uniunea Europeană are deja taxe suplimentare pentru electricele produse în China, pe lângă taxa vamală standard de 10%. Printre tarifele suplimentare se numără 17% pentru BYD, 18,8% pentru Geely și 35,3% pentru SAIC, potrivit regulamentului european.

Pentru cumpărătorii din România, asta contează din două motive. Pe de o parte, taxele pot influența prețurile mașinilor chinezești vândute la noi. Pe de altă parte, exemplul Mexicului arată că producătorii chinezi sunt dispuși să lupte agresiv pentru cotă de piață, chiar și când regulile comerciale devin mai dure.