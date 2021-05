Marea petrecere a fost organizată de un utilizator al rețelei TikTok, acesta folosind hashtagul #AdriansKickBack pentru a invita oamenii la ziua sa de naștere. Postarea a adunat peste 270 de mii de vizualizări și a devenit virală.

Sute de oameni, unii veniți și din alte state precum Arizona și Michigan, s-au adunat pe plajă, numărul invitaților crescând rapid, iar mulțimea a ajuns și în centrul orașului. Poliția din Huntington Beach, orașul de pe litoralul californian unde a avut loc petrecerea, a intervenit declarând ilegală adunarea.

Lol TikTok took the video down. Last night at Adrians kickback in Huntington Beach #adrianskickback #Cali pic.twitter.com/dluoNYm7OD