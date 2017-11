Petre Daea, în control la APIA Olt. Ministrul Agriculturii a făcut verificări la sediul APIA Olt, după ce angajații instituției au protestat joi dimineață. Daea a verificat inclusiv condica de prezență, spun surse din agenție, și a declarat că a venit „cu ocazia…fișei postului”.

În toată țara, sute de angajați ai Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) au protestat, fiind nemulțumiți de scăderile salariale. Spre finalul programului, angajații APIA Olt au avut un oaspete neașteptat, notează Mediafax.ro. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a venit la sediul APIA din Slatina, unde a avut o ședință de aproape două ore.

Petre Daea a spus că a venit la Slatina pentru că a vrut să vadă cum funcționează sistemul de plăți pentru fermierii din sectorul zootehnic.

„Am venit cu ocazia…fişei postului. Eu umblu prin ţară, de aici merg în altă parte. Acesta este traseul meu, de a vedea la faţa locului cum se desfăşoară activitatea. Am venit joi, în jurul orei 15.00, am vrut să văd dacă colegii sunt în dispozitivul de lucru. Nu protestele m-au adus pe mine aici, ci interesul pentru a merge treaba în ţară. Ştim că în această perioadă se acordă subvenţiile pentru fermieri. Miercuri, am dat drumul la subvenţiile pentru zootehnie, şi aşa fac de fiecare dată, am vrut să văd cum se desfăşoară activitatea. Am stat de vorbă cu colegii aici, cu fiecare în parte, am vrut să-i cunosc, să-i ascult, pentru că la fiecare procedeu nou, eu merg să-l verific în ţară. Am aflat o serie de probleme tehnice, pe care trebuie să le rezolvăm. La această oră, sistemul nu răspunde la comenzi şi am căutat să discut cu ei care sunt cauzele. Este o problemă tehnică pe care operatorii de la APIA central sunt în dispozitiv de remediere”, a menționat Petre Daea, pentru sursa citată.