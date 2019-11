De Petre Dobrescu,

Procurorii au cerut pedepse maxime pentru fostul primar al Sectorului 4 și pentru fostele angajate ale Primăriei respective.

„În educatia pe care am primit-o, am învățat să spun adevărul, să nu mint și să recunc unde am greșit. Am spus adevărul și nu am ce să recunosc pentru că, în situația de față nu am greșit cu nimic.

Dacă în seara aceea în club erau și copiii mei, la fel v-aș fi spus, ca nu am greșit. Dacă cineva mă consideră vinovat, să îi considere și pe cei peste 300 de primari care au semnat la fel ca mine!”, a spus Piedone.

Cristian Popescu Piedone a insistat că e nevinovat și a cerut achitarea.

