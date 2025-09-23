Compania aeriană SWISS anulează 1400 de zboruri

Compania aeriană națională elvețiană SWISS va anula 1.400 de zboruri până în octombrie din cauza lipsei cronice de piloți, potrivit unui articol al publicației sârbe Blic, parte a Ringier Media International.

Această știre a atras atenția în întreaga Europă, ridicând întrebări despre salariile piloților și motivele deficitului de personal în ciuda remunerațiilor ridicate. Conform Serviciului Național de Cariere din Marea Britanie, salariile piloților variază semnificativ în funcție de experiență.

În Regatul Unit, piloții începători câștigă anual aproximativ 54.283 de euro, în timp ce căpitanii experimentați pot ajunge la 173.243 de euro.

Salarii în Europa

Institutul de Cercetări Economice (ERI) arată că piloții cu peste opt ani de experiență în Europa câștigă cu până la 80% mai mult decât colegii lor cu doar câțiva ani de zbor. În Elveția, salariile anuale brute ale piloților ajung la 113.672 de euro, fiind printre cele mai mari din Europa.

În Germania, Oficiul Federal de Statistică raportează un salariu mediu brut lunar de 12.566 de euro pentru piloți în aprilie 2024, echivalentul a 150.792 de euro pe an. În roluri deosebit de complexe, salariul mediu anual poate atinge 342.072 de euro.

Situația în alte țări europene

În Franța, salariul mediu lunar pentru piloți și manageri în aviația civilă era de 9.300 de euro în 2023, conform INSEE. Belgia (110.424 euro) și Irlanda (108.007 euro) se numără printre țările cu cele mai bune salarii pentru piloți. În contrast, țări precum Portugalia (60.054 euro), Grecia (56.523 euro) și Polonia (50.000 euro) oferă salarii semnificativ mai mici.

România se află la coada clasamentului cu o medie de 32.299 euro pe an, chiar și pentru cei mai experimentați piloți.

Deficit de personal

În ciuda salariilor atractive în multe țări europene, industria se confruntă cu o lipsă acută de piloți. Acest deficit a forțat companii precum SWISS să anuleze zboruri, afectând operațiunile și punând presiune pe sectorul aviatic.

Deși piloții elvețieni se numără printre cei mai bine plătiți din Europa, țara se confruntă cu o lipsă serioasă de personal calificat.

