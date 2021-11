Pilotul care a zburat în spațiu împreună cu căpitanul Kirk din ”Star Trek” a murit într-un accident aviatic

Avionul ușor, model Cessna 172, s-a prăbușit într-o zonă împădurită aflată la aproximativ 60 de kilometri de New York. Aparatul de zbor cu patru locuri era folosit, de obicei, pentru antrenamente și zboruri de agrement. Glen de Vries și o altă persoană au murit în urma accidentului, ale cărui cauze nu au fost încă stabilite.

Într-un mesaj publicat pe Twitter, reprezentanții companiei Blue Origin, deținută de miliardarul Jeff Bezos, s-au declarat devastați de vestea decesului lui Glen de Vries.

„El a adus atât de multă viață și energie întregii echipe Blue Origin și colegilor săi de echipă. Pasiunea sa pentru aviație, activitatea sa caritabilă și devotamentul față de meseria sa vor fi îndelung prețuite și admirate”, a transmis Blue Origin.

We are devastated to hear of the sudden passing of Glen de Vries. He brought so much life and energy to the entire Blue Origin team and to his fellow crewmates. His passion for aviation, his charitable work, and his dedication to his craft will long be revered and admired. pic.twitter.com/1hwnjntTVs