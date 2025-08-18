Federația Română de Automobilism Sportiv a anunțat cu regret decesul lui Dan Bodea, descriindu-l ca pe „un pilot pasionat, loial și dedicat până la capăt motorsportului pe care l-a iubit”. Bodea a fost campion la clasa H4 din Autocross în 2017 și recent se ocupa de zona tehnică pentru mai mulți competitori.

În urma incidentului, competiția a fost oprită imediat. Cea de-a doua persoană accidentată se află în afara pericolului, dar necesită îngrijiri medicale. Organizatorii și-au exprimat compasiunea față de familia și apropiații lui Dan Bodea, subliniind că siguranța participanților rămâne prioritatea lor.

Poliția Argeș a deschis un dosar penal pentru investigarea circumstanțelor accidentului. Conducătorul autoturismului implicat, un bărbat de 44 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Autoritățile au confirmat că raliul era autorizat și se desfășura pe un traseu din afara drumului public.

Federația Română de Automobilism Sportiv a transmis un mesaj emoționant: „Comunitatea pierde un om de excepție, un competitor valoros și un prieten adevărat”. Ei au adăugat: „Rămas bun, Dan! Amintirea ta va rămâne mereu vie pe circuitele de Autocross”.

O investigație este în curs pentru a stabili circumstanțele exacte ale producerii acestui eveniment tragic. Polițiștii au declarat că „cercetările continuă pentru stabilirea exactă a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”.

