În Thailanda, poliția a arestat o pisică ce a furat pește. Animalul a fost filmat în timp ce era în plină acțiune. Filmările publicate arată patrupedul în timp ce rupe o pungă cu dinții și fuge cu prada.

Polițiștii, într-un final, au prins pisica și au dus-o la secția de poliție.

🐱The police have arrested the most dangerous criminal… a cat.



The ginger trickster regularly stole fish from motorcycles in Thailand and was caught on camera. #Criminal #Cat pic.twitter.com/P0xfI8UFEQ