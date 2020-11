VIDEO | O pisică a fost salvată de un câine poliţist de sub ruinele unui bloc din Izmir

Operațiunea a avut loc în cartierul Bayrakli. Felina, care a stat captivă sub ruine circa 33 de ore, a fost salvată de un câine K-9.

Conform ultimului bilanţ, cel puţin 39 de persoane au murit, iar în spitale au ajuns 885 persoane.

Un cutremur cu magnitudinea estimată inițial la 7 și apoi revizuită la 6,6 pe scara Richter s-a produs vineri, 30 octombrie, în Marea Egee şi a fost resimţit atât în Turcia, cât şi în Grecia.

Turkish rescue workers save a cat from under the wreckage following an earthquake in western Turkey pic.twitter.com/U8lbxj7sST