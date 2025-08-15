Recipientele reciclabile vor procura hrană pentru felinele de Muzeul Satului

Deși nu erau oficial întreținute de instituție, acestea lucrau neoficial pentru păstrarea în bune condiții a expoziției permanente, care însumează 398 de monumente complexe de arhitectură populară și peste 10.000 de obiecte tradiționale de mare valoare istorică. Paznicii blănoși ai istoriei și tradițiilor României reușesc să țină sub control populația de rozătoare din zonă, care altfel ar putea distruge elemente de patrimoniu național, unele fiind unicate și imposibil de înlocuit.

De procurarea hranei și apei, sterilizare și tratamente medicale pentru cele 40 de feline se ocupau voluntari, unii având în grijă chiar și 14 dintre exemplare. Muzeul din incinta Parcului Mihai I (fost Herăstrău) a oficializat de curând „angajarea” felinelor, permițând Asociației Sache Vet să lanseze o nouă etapă a proiectul „MIAU – Suflete libere”, prin montarea a două automate de eliberare cu hrană uscată și apă pentru pisici.

Automatele funcționează simplu, vizitatorii putând să introducă sticle de plastic pentru reciclare, iar în schimb, pisicile, care poartă nume ca Liliana, Crenguța, Caramel sau Penelopa, primesc la schimb hrană și apă. Vizitatorii care vor să le admire au cele mai mari șanse să facă acest lucru la orele prânzului, când mâțele se feresc de caniculă și se odihnesc nestingherite la umbra copacilor din incinta muzeului.

România are cel mai mare număr de pisici per gospodărie din Europa

Conform datelor furnizate de Eurostat, în 2023 România se clasa pe primul loc în ceea ce privește deținerea de pisici în rândul țărilor din Uniunea Europeană, cu 48% dintre gospodăriile noastre având cel puțin un exemplar. Țara noastră era urmată în acest clasament de Polonia (41%), Letonia (37%), Ungaria (34%) și Belgia (33%).

De cealaltă parte, Muzeul Satului Dimitrie Gusti este unul din principalele obiective turistice din Capitală, cu circa 500.000 de vizitatori anual, mare parte dintre aceștia fiind turiști străini. Pentru vizitarea acestuia nu e nevoie de programare, iar prețul biletelor este de 40 de lei pentru adulți, 20 de lei pentru pensionari și 10 lei pentru elevi și studenți.

