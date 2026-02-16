Propuneri controversate pentru migrație

În martie 2025, Comisia Europeană a propus un regulament care urmărește creșterea deportărilor persoanelor fără drept legal de ședere în UE, inclusiv transferul acestora în centre offshore din afara Uniunii. Planurile vor permite poliției să efectueze percheziții domiciliare și în alte locuri „relevante” în căutarea migranților fără acte.

„Aceste măsuri ar putea normaliza raidurile și supravegherea, consolidând un sistem punitiv bazat pe suspiciuni rasiale, denunțare și deportare”, conform unei declarații semnate de 75 de organizații pentru drepturile omului. „Europa știe din propria istorie unde pot duce asemenea sisteme de control”, avertizează acestea.

Măsurile ar putea descuraja accesul la servicii esențiale

Michele LeVoy, reprezentant al Platformei pentru Cooperare Internațională privind Migranții Fără Documente, a comparat propunerile europene cu practicile ICE din SUA: „Nu putem critica ICE în Statele Unite, dar tolera aceleași metode în Europa.”

Conform Médecins du Monde, măsurile ar putea descuraja accesul la servicii esențiale, precum sănătatea sau educația, în rândul persoanelor afectate. Andrea Soler Eslava din cadrul organizației a explicat: „Femeile însărcinate, copiii și bolnavii evită asistența medicală de urgență. Este o situație inacceptabilă care poate declanșa probleme grave de sănătate publică.”

ONU trage un semnal de alarmă

La sfârșitul lunii ianuarie 2026, 16 experți ONU au transmis o scrisoare către UE, subliniind îngrijorările privind încălcarea drepturilor omului. Documentul de 19 pagini afirmă că regulamentul ar putea stigmatiza migranții prin legarea lor de diverse probleme sociale, precum criza locuințelor. „Această abordare creează impresia falsă că expulzarea migranților ar rezolva problemele interne”, se arată în scrisoare.

Posibilele efecte „dezastruoase”

Propunerea prevede colectarea și schimbul masiv de date personale între forțele de poliție din UE. Alamara Khwaja Bettum de la Statewatch avertizează: „Profilarea rasială și creșterea supravegherii vor alimenta rasismul și agenda de extremă dreaptă. Aceste măsuri amenință libertățile civile și riscă efecte dezastruoase.”

Emmanuel Achiri, de la Rețeaua Europeană Împotriva Rasismului, consideră că reglementările vor afecta disproporționat comunitățile rasializate. „Aceste măsuri nu sunt neutre. Ele atacă direct grupuri marginalizate, ceea ce contrazice angajamentul UE de a combate rasismul structural”, a declarat el.

Regulamentul urmează să fie votat de Comisia pentru Libertăți Civile a Parlamentului European la începutul lunii martie 2026. Totodată, Parlamentul a făcut progrese în direcția creării centrelor offshore pentru migranți, o inițiativă susținută de europarlamentarii de centru-dreapta și extremă-dreapta. Dacă vor fi adoptate, măsurile ar putea transforma fundamental politica de migrație a Uniunii Europene.

