Știri Externe Planurile unui om de afaceri pentru un nou oraș de 400 de miliarde de dolari, construit în deșertul american De Elena Stanciu, . Ultimul update Marți, 07 septembrie 2021, 00:03

Miliardarul Marc Lore și-a prezentat săptămâna trecută viziunea despre „un nou oraș din America”, în care ar urma să trăiască cinci milioane de persoane și care va fi o combinație între curățenia din Tokyo, diversitatea pe care o oferă New York și serviciile sociale din Stockholm, potrivit CNN. Orașul se va numi Telosa și va fi o metropolă durabilă pe care omul de afaceri speră să o constuiască, de la zero, în deșertul american. Iar pentru ca proiectul să devină posibil, are nevoie de 400 de miliarde de dolari.