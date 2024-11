Ca urmare a bombardamentelor rusești cu drone, de miercuri, 13 noiembrie, Miercuri dimineața, 13 noiembrie, platourile de film în care se filma MasterChef au fost avariate semnificativ.

„Onu au fost răniți în timpul atacului”, a precizat pagina de Facebook STB, care a subliniat că, din vara lui 2022, după invazia rusă, studiourile au fost echipate două adăposturi antibombă.

„Țara teroristă își continuă încercările de a distruge tot ceea ce este creat cu dragoste”, a întărit echipa MasterChef Ucraina

Din cauza daunelor, „echipa va avea nevoie de timp pentru a începe filmările celui de-al 15-lea sezon, însa producătorii au asigurat că noul MasterChef va avea loc”.

În fotografiile publicate, se observă că poarta studiourilor a fost distrusă, precum și clădirea în sine, unde au loc filmările.

STB. stația comercială din Ucraina care difuzează MasterChef, a fost lansat în 1997. Tot la STB au fost și „Tanțuiut Vsi” („So You Think You Can Dance”) sau „Ukraina maye Talant” („Ukraine’s Got Talent”).

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News