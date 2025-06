„Dacă administrația e dispusă să facă asta unui senator, imaginați-vă ce pot face unui simplu american”

„Dacă priviți ce s-a întâmplat săptămâna trecută și credeți că totul se reduce la un politician și o conferință de presă, ratați esențialul”, a spus Padilla.

„Dacă administrația e dispusă să facă asta unui senator al Statelor Unite doar pentru că are autoritatea de a pune o întrebare, imaginați-vă ce pot face oricărui american care îndrăznește să vorbească”.

Padilla a explicat că a fost condus în sala conferinței de presă de un membru al Gărzii Naționale și un agent FBI, în timp ce se afla în clădire pentru o altă întâlnire.

„Am fost scos fizic și agresiv din încăpere, deși repetam că sunt senator al SUA și că am o întrebare pentru secretar”, a spus el.

„Iar membrii Gărzii Naționale și agentul FBI care mă însoțiseră au privit în tăcere, deși știau exact cine sunt. Ați văzut filmarea. Am fost împins, tras, am încercat să-mi mențin echilibrul”.

Vizibil afectat, Padilla a relatat că a fost trântit la pământ.

URGENT BREAKING: Democrat US Senator Alex Padilla was just thrown to the ground and arrested for trying to speak at a DHS Press Conference by Secretary Kristi Noem.



This is Trumps America. This is so incredibly pathetic.



I am so sad for the state of this country. pic.twitter.com/yI9fKdoYoW — Brian Krassenstein (@krassenstein) June 12, 2025

Administrația Trump creează un precedent periculos

„Am fost forțat să cad, mai întâi în genunchi, apoi cu pieptul la podea, încătușat și dus pe un coridor, întrebând în repetate rânduri: «De ce sunt reținut?»”, a povestit el.

„Mă rog să nu trăiți niciodată prin asta”, a adăugat senatorul.

„Sunt arestat? Ce va crede un oraș deja tensionat din cauza militarizării când își vede senatorul încătușat doar pentru că vrea să pună o întrebare? Ce va crede soția mea? Ce vor crede băieții noștri?”, a continuat Padilla.

🔥🚨BREAKING: Senator Alex Padilla broke down in tears while explaining his experience being kicked out of Kristi Noems press conference that he was unauthorized to break into. pic.twitter.com/GWHoNGYhkJ — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) June 17, 2025

Senatorul a avertizat că precedentul creat de președintele Donald Trump, care a trimis Marina și Garda Națională în Los Angeles, este periculos.

„Nu e doar o amenințare pentru California, ci pentru fiecare stat”, a spus el.

„Dacă Donald Trump poate ignora guvernatorul și activa Garda Națională pentru a reprima protestele privind drepturile imigranților, o poate face și ca să vă reprime drepturile. Dacă poate trimite pușcașii marini în Los Angeles fără justificare, o poate face și în statul vostru.”

La finalul discursului, Padilla a fost aplaudat de mai mulți senatori prezenți în sală.