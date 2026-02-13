Ce spun specialiștii germani

„Alimentarea în stil german” înseamnă, simplu, să faci plinul dimineața devreme sau seara târziu, când temperaturile sunt mai scăzute. Potrivit ADAC, citat de publicația Auto Plus, diferențele pot ajunge până la 10 cenți pe litru, în anumite condiții.

Explicația este legată de fizică. Combustibilul își modifică densitatea în funcție de temperatură. Când este mai rece, benzina sau motorina sunt mai dense. Asta înseamnă că pentru același litru plătit, cantitatea reală de energie este ușor mai mare.

Pe scurt, dacă alimentezi dimineața sau seara, când afară este mai răcoare, primești un combustibil mai „compact” decât la orele fierbinți din mijlocul zilei.

Cât de mare este, de fapt, diferența

Nu vorbim despre sume spectaculoase la o singură oprire. Economiile sunt de câțiva cenți. Însă dacă alimentezi des, pe termen lung diferența se poate simți.

Totuși, există și o nuanță importantă. Site-ul specializat Turbo.fr atrage atenția că benzina și motorina sunt depozitate în rezervoare subterane, unde temperatura este relativ stabilă. Asta înseamnă că variațiile nu sunt uriașe, chiar dacă există diferențe între dimineață și după-amiază.

Cu alte cuvinte, tehnica poate ajuta, dar nu face minuni.

Alte trucuri simple ca să nu pierzi bani la pompă

Pe lângă alegerea orei, mai sunt câteva lucruri care contează.

Nu pleca la drum doar ca să alimentezi. Fă plinul când oricum ai drum prin zonă. Evită orele aglomerate, când stai la coadă cu motorul pornit și consumi inutil.

De asemenea, benzinăriile de pe autostradă sunt, de regulă, mai scumpe decât cele din oraș sau de pe drumurile secundare.

Un alt detaliu important: oprește imediat când auzi „clicul” pistolului. Acela este semnalul că rezervorul este plin. Dacă forțezi alimentarea, combustibilul poate să se verse. Nu intră „mai mult în rezervă”, ci pur și simplu pierzi bani.

Prețurile la carburanți au rămas ridicate în ultimii ani, iar fiecare mică economie poate conta pentru bugetul lunar al unei familii.

