Țeava ruptă, miros de gaz și panică printre locuitori

Incidentul s-a produs în jurul orei 11:40, la intersecția străzilor Tunari și Roșiori. Țeava de gaz care alimenta zona a fost ruptă, iar gazul s-a scurs cu presiune mare. Mirosul înțepător s-a simțit rapid pe o rază considerabilă, stârnind îngrijorare printre locuitorii din apropiere.

Oamenii din zonă au fost cei care au sunat la 112 și au cerut intervenția autorităților.

Reacția muncitorilor: „Am respectat procedura”

Întrebați de ce nu au apelat imediat numărul de urgență, reprezentanții echipei au spus că au respectat procedura internă, care prevede anunțarea distribuitorului de gaze.

După apelurile locuitorilor, echipaje de intervenție au securizat zona și au oprit scurgerea de gaz. La ora transmiterii știrii, situația era sub control, dar incidentul ridică întrebări serioase legate de siguranța lucrărilor și de responsabilitatea echipelor care intervin asupra rețelelor de utilități.