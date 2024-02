„Trebuie să facem ceea ce trebuie. Am împlinit astăzi un an de zile de când PNL i-a adresat primarului general în funcţie, domnul Nicuşor Dan, zece solicitări, un decalog. Și îl cunoașteți. Nu au fost lucruri foarte complicate, lucrurile de care bucureştenii au nevoie. Și i-am întrebat chiar pe bucureşteni, am făcut acest exercițiu democratic, ce părere aveţi, dragi bucureşteni? Merită Nicuşor un al doilea mandat? Merită susţinerea PNL? 72,63% au spus că Nicuşor Dan nu merită un mandat în plus”, a spus președintele PNL București, Sebastian Burduja, la evenimentul „A treia cale. Calea câştigătoare pentru Bucureştiul Viitorului”.

El a susținut că „după aproape 8 ani irosiți ba în risipă, ba în blocaje, Capitala are nevoie de o viziune nouă, o viziune liberală de dezvoltare” și a adăugat că liberalii au decis retragerea sprijinului politic pentru actualul primar.

„Bucureștenii ne cer o nouă soluție pentru Capitală și datoria noastră este să îi ascultăm. Decizia unanimă a PNL București de astăzi, alături de 400 de liberali, este de retragere a sprijinului politic acordat lui Nicușor Dan. După trei ani și jumătate, în ciuda sprijinului de care a beneficiat, rezultatele administrației Nicușor Dan ne dezamăgesc profund pe toți”, a spus Sebastian Burduja.

Ministrul energiei a adăugat că, atunci când a preluat conducerea conducerea filialei Bucureşti, şi-a asumat şi candidatura la fotoliul de primar general al Capitalei, dar nu a precizat concret dacă el va fi candidatul PNL pentru alegerile locale din această toamnă.

Liberalii au așteptat un an și jumătate să-i retragă sprijinul lui Nicușor Dan

Libertatea a anunțat în premieră încă din septembrie 2022, citând surse politice, că liderii PNL vor să îi retragă sprijinul politic lui Nicuşor Dan, nemulțumiți de situația din Capitală.

În decembrie 2022, președintele liberalilor, Nicolae Ciucă, pe atunci și premier, a spus că Bucureştiul este un oraş blocat și fără perspective, iar managementul lui Nicușor Dan, pe care nu l-a numit, este unul cu probleme „şi cu o foarte complicată constelaţie de conflicte politice”.

Pe 1 februarie 2023, la cererea lui Ciucă, PNL Bucureşti, condus atunci de Ciprian Ciucu, a anunţat că îi cere primarului general rezolvarea a 10 indicatori, în 6 luni, pentru ca PNL să îi menţină sprijinul politic. Termenul evaluării a expirat pe 1 august 2023, când organizația București era condusă interimar de Hubert Thuma.

Ministrul energiei, Sebastian Burduja, a fost numit pe 20 noiembrie 2023 preşedinte interimar al PNL Bucureşti în locul lui Hubert Thuma, l-a criticat voalat pe Nicușor Dan, dar nu a putut oferi un răspuns privind susținerea de către PNL a primarului general. Burduja nu a respins însă o candidatură la Primăria Capitalei. Potrivit cutumei liberalilor, cine conduce PNL București este și candidatul pentru PMB.

