În urma unor discuţii cu asociaţii ale militarilor, liberalii semnatari ai proiectului au decis să îl modifice, astfel încât pensiile militare să fie păstrate.

Pe de altă parte, trei parlamentari PSD, Florin Iordache, Eugen Nicolicea și Șerban Nicolae vor majorarea pensiilor speciale ale funcționalilor parlamentari. Proiectul a fost adoptat tacit de Senat şi merge la deputaţi, pentru votul final.

Deputatul PNL de Olt Gigel Ştirbu a anunţat, vineri, că din iniţiativa legislativă referitoare la eliminarea pensiilor speciale, semnată de patru parlamentari liberali, a fost scos articolul privind pensiile militare şi acum proiectul prevede anularea tuturor pensiilor speciale cu excepţia celor militare, potrivit Agerpres.

Semnatarii iniţiativei sunt parlamentarii liberali Cristian Buican, Romulus Bulacu, Gigel Ştirbu şi Florin Cîţu.

„Alături de alţi trei colegi ai mei am depus o iniţiativă pentru eliminarea tuturor pensiilor speciale. (…) Am depus acest proiect legislativ acum două săptâmâni dorind să eliminăm toate pensiile speciale. Timp de două săptămâni am fost contactaţi şi am avut nenumărate întâlniri cu foarte multe asociaţii ale militarilor, rezerviştilor, cadrelor active, foarte multe întâlniri, atât eu cât şi ceilalţi colegi ai mei care au semnat iniţiativa, cât şi foarte mulţi colegi de-ai noştri din ţară. Ne-au transmis că este o problemă cu această chestiune. În urma acestor discuţii, şi în urma argumentelor transmise de către dânşii (…), am reluat procesul legislativ, am retras această iniţiativă, am scos paragraful, alineatul, ce făcea referire la pensiile militarilor şi am reintrodus iniţiativa legislativă cu aceiaşi semnatari, prin care toate pensiile speciale din România vor fi anulate cu excepţia pensiilor militare”, a declarat Ştirbu, într-o conferinţă de presă.

Cei patru parlamentari liberali au depus la Senat o propunere legislativă privind eliminarea pensiilor de serviciu pentru deputaţi şi senatori, judecători şi procurori, personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor, poliţişti, funcţionari publici cu statut special, funcţionari publici parlamentari, membrilor corpului diplomatic şi consular al României, membrilor Curţii Constituţionale şi a personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România.

PSD vrea majorarea pensiilor speciale ale funcţionarilor parlamentari

Uniunea Salvați România a condamnat, recent, adoptarea tacită a inițiativei lui Florin Iordache, Eugen Nicolicea și Șerban Nicolae prin care se vor mări pensiile speciale ale funcționalilor parlamentari.

Aceasta era pe ordinea de zi a plenului Senatului pe data de 4.02.2019 dar a fost retrimisă la Comisia de Muncă pentru raport suplimentar însă nici măcar nu a fost inclusă pe ordinea de zi, astfel că a fost adoptată tacit pe 12 februarie.

Inițiativa prevede că modalitatea de actualizare a pensiilor de serviciu ale funcționarilor parlamentari nu se mai face în funcție de rata medie anuală a inflației, ci în funcție de mărirea salariului de bază de care beneficiază un funcționar parlamentar aflat în activitate.

În forma inițială, ea crează o discriminare între funcționarii parlamentari și alte categorii asimilate acestora, dar și între această categorie și alte categorii ce beneficiază de aceste pensii de serviciu, spun cei de la USR.

La începutul lunii februarie, Senatul a adoptat tacit un alt proiect de lege care prevede abrogarea tuturor pensiilor speciale. Proiectul de lege a fost depus, anul trecut, de parlamentarii de la PMP, care au iniţiat şi o campanie de strângere de semnături în acest sens. Proiectul a mers la Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.

Citeşte şi: Libertatea are corespondent special la Madrid, la Congresul socialiștilor europeni, unde Dragnea și Dăncilă vor fi prezenți. Azi și mâine, socialiştii europeni îşi prezintă viziunea pentru viitorul Europei